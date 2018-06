Che affari ci sono dietro la fornace abbandonata che è costata vita a Sacko : Nell’area dell’ex Fornace di San Calogero, dove il 2 giugno scorso è stato ucciso in un agguato il 29enne originario del Mali Sacko Soumayla, sono state interrate 127mila tonnellate di rifiuti. Non è casuale il fatto che il bracciante sia stato ammazzato proprio lì: secondo gli inquirenti dietro il delitto della sera del 2 giugno a San Calogero ci sarebbero interessi legati proprio all’area dove ...

Piazza Affari nervosa - giù le banChe. Lo spread risale oltre 250 punti : L'Europa guarda alla riunione della Bce del 14 giugno per il possibile annuncio della fine del Qe. L'euro in rialzo oltre 1,17 dollari. Sull'azionario milanese si salvano solo Mediaset e Stmicroelectronics...

Piazza Affari arretra con banChe e utility : ... trattative poi stoppate a causa delle preoccupazioni sul prezzo elevato e l'incertezza politica. Segno meno per Enel , -1,83%, , con anche le utility penalizzate dall'effetto spread. Intanto l'Opa ...

Flat Tax - su Affari tutta la verità "Dal 2019 anChe per le famiglie" "Il primo step costa 30 miliardi" : La Flat Tax rinviata al 2020 per le famiglie, come ha annunciato il leghista Alberto Bagnai? "No, non è corretto in questo modo. La cosa richiede complessità. Adesso preferisco non entrare nel merito perché altrimenti facciamo dei pasticci... Segui su Affaritaliani.it

Piazza Affari in forte rialzo con nuovo Governo. BanChe in rally : Il mercato festeggia la nascita del nuovo Governo formato da Lega e Movimento 5 Stelle, che sarà guidato da Giuseppe Conte e che vedrà al Ministero dell'Economia Giovanni Tria, preside di facoltà all'...

Spread giù - vola Piazza Affari Conte rassicura i mercati BanChe e finanziari in rialzo : La Borsa di Milano ha aperto in netto rialzo con il Ftse Mib a +2,22% a quota 22.265 punti nel giorno in cui 'nasce' il governo Lega-M5s con il giuramento al Quirinale di premier e ministri. In linea l'All Share con un +2,35% . Lo Spread Btp/Bund in avvio arretra a 225 punti dai 240 della chiusura di ieri, con il rendimento del decennale italiano che arretra al 2,52%. Segui su Affaritaliani.it

Tregua sullo spread - Piazza Affari rimbalza del 2% con banChe e utility : Milano recupera quota ed è la migliore in Europa con la speculazione sui titoli di Stato parzialmente arginata in attesa di novità sul nuovo Governo: il differenziale Italia-Germania cala a 275 pb. Buoni rialzi per banche e utility, forti acquisti anche su Fca in attesa del nuovo piano. Euro in area 1,16. Rendimenti BTp in asta in forte rialzo. Wall Street positiva....

Piazza Affari in accelerazione - vicende politiChe hanno "indebolito azionario" - analisti - : ... Stephen Jones, chief investment officer di Kames Capital, segnala che "dopo la vittoria di Macron, l'Eurozona è diventata la "buona notizia" del 2017, con la rinascita dell'economia e il ritorno ...

De MiCheli - ricostruzione non solo affari : ANSA, - ROMA, 30 MAG - "Mi arrivano segnali inequivocabili di un aumento della spesa. Teniamo il fronte. Temo che ci siamo segnali che denotano un'idea della ricostruzione collegata al business. Io lo ...

De MiCheli - ricostruzione non solo affari 'Non sono disponibile ad abbassare la guardia' : L'Aquila - "Mi arrivano segnali inequivocabili di un aumento della spesa. Teniamo il fronte. Temo che ci siamo segnali che denotano un'idea della ricostruzione collegata al business. Io lo so, sono un'imprenditrice, non sono Alice nel Paese delle Meraviglie ma non bisogna esagerare. La ricostruzione deve continuare a mantenere un filone etico senza il quale diventa un'altra cosa che non è quello che è ...