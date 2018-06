Chambers | Tony Goldwyn di Scandal sarà nel cast

ilnotiziangolo

: RT @comingsoonit: Dopo Scandal, @tonygoldwyn affianca #UmaThurman in #Chambers di #Netflix. - VperVero : RT @comingsoonit: Dopo Scandal, @tonygoldwyn affianca #UmaThurman in #Chambers di #Netflix. - comingsoonit : Dopo Scandal, @tonygoldwyn affianca #UmaThurman in #Chambers di #Netflix. - Glinformati : Chambers: Tony Goldwyn sarà il protagonista maschile della serie Netflix - GLI INFORMATI - -

(Di venerdì 8 giugno 2018)ci regala ancora novità per il suo: direttamente dal mondo di, l’attorefarà parte della serie Tv firmata Netflix. Al suo fianco Uma Thurman: il suo personaggio instrettamente collegato a quello dell’attrice storica di Kill Bill. Di seguito alcune anticipazioni riguardo al ruolo e personaggio diin primo pianoGolwyn avrà un ruolo particolare nella nuova serie Tv Netflix,. Interpreterà infatti Ben Lefevre, il padre di Becky e marito del personaggio di Uma Thurman. La trama riguarda infatti un giovane con problemi cardiaci che in seguito ad un trapianto di cuore inizierà ad assumere le caratteristiche della donatrice, Becky. Nato a El Paso, Ben Lefevre ha saputo costruire interamente da solo la sua vita e professione. Un uomo d’affari con interessi per il lato ...