Centro storico Umbertide | parte l' operazione ' rilancio' - In programma tante iniziative

Notte Bianca dello Sport - a L'Aquila il 16 giugno con 20 discipline sportive nel Centro storico : L'Aquila - Venti manifestazioni Sportive in 14 luoghi del centro storico e 60 associazioni animeranno la prima Notte Bianca dello Sport, in programma dalla serata del 16 giugno e organizzata dalle Vecchie Fiamme Old Rugby, con il sostegno del Comune dell'Aquila e del Coni, l'alto patrocinio della Regione Abruzzo e il patrocinio della Provincia dell'Aquila. La manifestazione è stata presentata dal Sindaco e ...

Voleva aprire una trattoria nel Centro storico di Lecce - ma sotto casa ha trovato una città sotterranea : Luciano Faggiano, cuoco, nel 2001 aveva il sogno di aprire una trattoria nel centro storico della sua città, Lecce. I locali c'erano: una casa acquistata venti anni prima che andava ristrutturata. Qualcosa, però, non va: il bagno si blocca e Luciano decide di prendere il piccone e iniziare a scavare. Quello che ha trovato il cuoco scavando è un vero e proprio tesoro artistico. Il Corriere della Sera racconta la sua ...

Le nuove tecnologie e l'arte digitale alla portata di tutti per vivere in modo innovativo il Centro storico di Perugia. Entusiasmo per la ... : ... laboratori creativi, spettacoli, installazioni interattive e videomapping che hanno fatto divertire e ballare insieme grandi e piccoli. Creare un Festival diffuso , sviluppato in 10 diverse ...

La Scuola adotta un monumento a Salerno - questo week-end alunni ciceroni nel Centro storico. Ascolta : Accanto alle visita, le scuole hanno organizzato piccoli concerti, spettacoli e mostre. La manifestazione è organizzata dal Comune di Salerno in collaborazione con l'Associazione culturale ...

Cuneo : tutti i problemi del Centro storico da affrontare il 4 giugno con gli abitanti : Lunedì 4 giugno, alle 20,45, presso Sala San Giovanni di Cuneo , via Roma 4, , il Comitato del centro storico incontrerà l'Amministrazione comunale nell'assemblea pubblica, alla quale sono invitati a ...

Ripatransone - il teatro degli Hors Lits nei giardini segreti del Centro storico : Al termine degli spettacoli fatevi guidare dall'olfatto ed inseguite i profumi del cibo fino alle trattorie ripane.

Ferrara : dal 15 al 17 giugno il Centro storico estense si trasforma nel regno delle fiabe : I sogni dei bambini sono desideri che diventano realtà con Ferrara in Fiaba, un grande evento che dal 15 al 17 giugno 2018 trasforma il centro storico estense nel regno dell’incanto. I piccoli con le loro famiglie saranno trasportati in un percorso interattivo negli spazi del Castello estense, dove ad attenderli ci saranno principesse, principi, fate, sirene, animali magici e i personaggi delle più belle fiabe. Un itinerario della durata di 90 ...

Candidato Sindaco Centrodestra Testi e Carmeli - Forza Italia - : E' giunto il momento storico del cambiamento al comune di Corciano : Molte le tematiche affrontate: sicurezza, rilancio dell'economia e dell'occupazione, riduzione delle tasse e sostegno alle famiglie in difficoltà ed al disagio sociale. Questi sono i punti cardine ...

"Case in vendita a un euro" : l'iniziativa per ripopolare il Centro storico : Per recuperare e valorizzare gli immobili del centro storico, anche il Comune di Casoli ha deciso di cedere alcune case al prezzo simbolico di un euro. L'amministrazione spera così inoltre di combattere il fenomeno dello spopolamento...

Novità per il Centro storico di Vittoria : incontro con Ascom : Cambierà il quadrilatero strategico del centro storico di Vittoria grazie al percorso comune che sara’ avviato tra Amministrazione ed Ascom

Roma - stop ai bus turistici nel Centro storico : stop ai bus turistici nel centro storico di Roma. L'Assemblea Capitolina ha approvato, con 27 voti favorevoli e 9 contrari, la delibera relativa al Regolamento per l'accesso e la circolazione degli ...

Venezia : M5S - stop alle grandi navi nei canali del Centro storico : Venezia, 15 mag. (AdnKronos) - "Stavolta è finita senza danni. Ma la prossima volta le cose potrebbero andare molto peggio: è arrivato il momento di fermare per sempre le grandi navi che attraversano ogni giorno i canali del centro storico di Venezia". Lo chiedono i consiglieri regionali del Movimen

