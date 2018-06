Cecchinato-Thiem | segui in diretta la semifinale del Roland Garros

Cecchinato-Thiem : semifinale in diretta - Diretta aggiornata alle 14 : 24 del 08 giugno 2018 : 14:24Cecchinato non molla: adesso è avanti 5-4,14:20Thiem non perde la calma e pareggia 4-4,14:18Cecchinato avanti 4-3,14:14Thiem sfonda col servizio: 3-3,14:10Cecchinato recupera da 15-40 e si porta ...

LIVE Cecchinato-Thiem - Roland Garros in DIRETTA : primo set all’austriaco - ma c’è partita : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Cecchinato-Thiem, semifinale del Roland Garros 2018. Tutta l’Italia si stringe attorno al tennista palermitano che ha compiuto una vera e propria impresa entrando tra i migliori quattro giocatori sulla terra rossa di Parigi: era da 40 anni che un azzurro non si spingeva così lontano in un torneo del Grande Slam, il palermitano si è regalato un sogno sconfiggendo fenomeni come Goffin e Djokovic, ...

Roland Garros 2018 - Cecchinato-Thiem 5-7 nel primo set. L’azzurro lotta contro l’austriaco – LA DIRETTA : primo set – Dopo aver battuto Goffin, raggiungendo per la prima volta il penultimo turno di uno Slam (traguardo che a un tennista italiano mancava da 40 anni), L’azzurro parte lento perdendo subito il servizio. Thiem serve bene, ma il palermitano si difende dal terzo game in poi. E restituisce il break nell’ottavo andando sul 4-4, per poi portarsi sul 5-4 tenendo a zero l’austriaco. In un set molto equilibrato, l’austriaco pareggia e sorpassa ...

Cecchinato-Thiem in diretta live dal Roland Garros : Marco Cecchinato gioca il match della vita sul Philippe Chartrier affrontando nella semifinale del Roland Garros l'austriaco Dominic Thiem, unico ad aver sconfitto Rafa Nadal sul rosso negli ultimi due anni. Dopo Goffin e Djokovic, l'azzurro cerca l'ennesima impresa parigina.--È il giorno della storia per Marco Cecchinato, che gioca sul Phillipe Chartrier la semifinale del Roland Garros contro Dominic Thiem (diretta in HD su Eurosport, canale ...