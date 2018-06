Cecchinato si ferma a un passo dal sogno | in semifinale vince l' austriaco Thiem

MARCO Cecchinato/ Roland Garros - semifinale contro Thiem : "Non voglio fermarmi adesso" : MARCO CECCHINATO in semifinale del Roland Garros contro Dominic Thiem dopo aver superato Novak Djokovic: ecco l'elogio di John McEnroe e Boris Becker.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 23:54:00 GMT)

Marco Cecchinato non vuole fermarsi : "È il momento più bello della mia vita. Posso arrivare in finale" : In pochi giorni, l'ex n°1 al mondo Novak Djokovic lo ha visto trasformarsi da sparring partner ad avversario in grado di batterlo in un quarto di finale slam. È l'azzurro Marco Cecchinato, che in un'intervista a La Stampa racconta entusiasta l'incredibile vittoria sul serbo al Roland Garros:"Quando sul match point ho visto il rovescio sulla riga è stato il momento più bello della mia vita. Mi sono rivisto piccolino che ...

Roland Garros - Cecchinato non si ferma : batte Trungelliti e vola al 3° turno : Marco Cecchinato si è qualificato per la prima volta in carriera al terzo turno del Roland Garros . Il 25enne di Palermo, numero 72 Atp, ha piegato la resistenza dell'argentino Marco Trungelliti , 190 ...

Roland Garros : la pioggia ferma Nadal - Cecchinato vince in rimonta : Lunedi di primi turni oggi al Roland Garros e programma con tante partite interessanti. Esordio per Rafa Nadal, grande favorito della vigilia che affronta Simone Bolelli, ripescato dalle ...

Roland Garros 2018 : i risultati di lunedì 28 maggio del tabellone maschile. Djokovic avanza - Nadal fermato dalla pioggia - Wawrinka out - che cuore Cecchinato! : E’ stata la pioggia, nel tardo pomeriggio, a costringere gli organizzatori del Roland Garros 2018 a sospendere alcuni degli incontri in programma e posticiparli a domani. Tra questi, l’esordio del 10 volte vincitore dello Slam parigino, lo spagnolo Rafael Nadal, sceso in campo sul Centrale, nell’ultimo match in programma contro il nostro Simone Bolelli. Coraggioso l’italiano ad affrontare a viso aperto, senza troppi ...

Tennis - ATP Monaco 2018 : si ferma contro Marton Fucsovics la corsa di Marco Cecchinato : Da un set point non concretizzato alla resa in due partite: queste le sliding doors che portano Marco Cecchinato alla sconfitta contro il NextGen magiaro Marton Fucsovics nel secondo turno del toreno ATP di Monaco di Baviera. Il Tennista ungherese si impone con il punteggio di 7-6 (5) 6-1 in un’ora e mezza di gioco. A decidere la sfida, l’epilogo del primo set, nel quale l’azzurro parte molto bene, portandosi sul 3-0 non ...

Monaco - Cecchinato non si ferma - battuto Fognini : ora Fucsovics : Ancora un successo per Marco Cecchinato , che si aggiudica, vincendo il sesto match di fila, il derby azzurro al primo turno del Bmw Open, sui campi in terra rossa di Monaco di Baviera. Il tennista ...

