Cecchinato dopo la sconfitta contro Thiem | ' Ora me la gioco con i più forti'

Impresa Cecchinato - un italiano in semifinale al Roland Garros dopo quarant'anni : Il palermitano ha battuto l'ex numero uno al mondo, Novak Djokovic. «Sto sognando? Forse sto dormendo? Non capisco più niente»--Incredibile. Il termine giusto lo usa proprio Marco Cecchinato e non gli dispiacerà se lo usciamo anche noi perché davvero qui si va oltre la favola, il sogno, il miracolo già citati all’arrivo ai quarti di finale del Roland Garros. Tutto superato. Cecchinato, 25enne palermitano è in semifinale a Parigi e ci è arrivato ...

Tennis - Roland Garros : social impazziti per Cecchinato : I tweet dopo la vittoria su Djokovic : ROMA - Giant killer, l'uccisore di giganti. Così l'account del Roland Garros definisce Marco Cecchinato dopo la vittoria sull'ex numero uno Novak Djokovic. Il colpo vincente, poi un urlo liberatorio a ...

Cecchinato 'storico' : batte Djokovic e vola in semifinale al Roland Garros 40 anni dopo Barazzutti : Marco Cecchinato scrive la storia. L'azzurro, al termine di una prestazione superlativa, ha conquistato la semifinale al Roland Garros. Il tennista palermitano ha battuto l'ex numero uno al mondo, Novak Djokovic, con il punteggio di 6-3, 7-6, 1-6, 7-6 e ora sfiderà l'austriaco Dominic Thiem, numero 8 del ranking mondiale e settima testa di serie, che ha sconfitto invece il tedesco ...

Roland Garros – La sincera emozione di Cecchinato dopo aver battuto Djokovic : “non so dove mi trovo - mi batte il cuore fortissimo” : Marco Cecchinato ha battuto Novak Djokovic nei quarti di finale del Roland Garros: il tennista azzurro ha sfogato tutta la sua emozione nel post match “Non riesco a capire dove mi trovo… incredibile”. Esordisce così Marco Cecchinato nell’intervista post match dopo aver battuto Novak Djokovic nei quarti di finale del Roland Garros. Una vittoria incredibile, arrivata dopo uno strepitoso quarto set nel quale il tennista ...

Marco Cecchinato si è qualificato ai quarti di finale del Roland Garros dopo aver battuto il belga David Goffin : Il tennista italiano Marco Cecchinato ha battuto 7-5, 4-6, 6-0, 6-3 il belga David Goffin negli ottavi di finale degli Open di Francia e si è qualificato ai quarti di finale del torneo, dove incontrerà il serbo Novak Djokovic, che The post Marco Cecchinato si è qualificato ai quarti di finale del Roland Garros dopo aver battuto il belga David Goffin appeared first on Il Post.

Fognini dopo Cecchinato Parigi val bene una storia : Marco LombardoForse non suonano ancora allo stesso modo, ma Fognini-Cecchinato negli ottavi del Roland Garros, quarantadue anni dopo Panatta-Barazzutti, fanno proprio un bell'effetto. E chi ama il tennis italiano conosce la storia che ci ha portato fino a qui. Per cui c'è da festeggiare: Fabio ieri se l'è sudata contro il britannico Edmund (6-3, 4-6, 3-6, 6-4, 6-4 il punteggio) e a dir la verità ad un certo punto sembrava un'occasione persa. ...

Tennis - Fognini-Cecchinato : due italiani agli ottavi a Parigi 42 anni dopo : Adriano Panatta in azione AP Per la prima volta dal 1976 l'ItalTennis maschile ha due rappresentati agli ottavi di finale del singolare maschile del Roland Garros. Allora furono Adriano Panatta, che ...

Roland Garros - italiani protagonisti : dopo Cecchinato - anche Berrettini al terzo turno : dopo Cecchinato, anche Berrettini approda al terzo turno del Roland Garros superando Gulbis in quattro set: adesso probabile incontro con Thiem Matteo Berrettini si è qualificato per il terzo turno del Roland Garros. Il 22enne romano ha sconfitto il lettone Ernests Gulbis, proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-4, 6-3 in due ore e 45 minuti di gioco. Ora Berrettini attende il vincente del match tra l’austriaco ...