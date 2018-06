C' è una nazionale di calcio italiana che va ai Mondiali

Auto – Honda Urban EV eletta “Best Concept Car” da una giuria internazionale : La Concept Car elettrica di Honda ha ricevuto un riconoscimento mondiale per il suo eccezionale design Automobilistico. La giuria internazionale era composta da 12 giornalisti di testate rinomate Una giuria internazionale di esperti di Auto ha nominato Honda Urban EV “Best Concept Car” in occasione del prestigioso Car Design Award 2018, tenutosi durante la giornata inaugurale del Salone dell’Auto di Torino. Organizzato dalla rivista Auto & ...

“Relitti : ti racconto una storia” : a Crotone un’iniziativa culturale dell’Associazione nazionale marinai d’Italia : “Relitti: ti racconto una storia” è il titolo della conferenza che si terrà giovedì 7 giugno, alle ore 16, presso la Lega navale di Crotone. Organizzato dal Gruppo ‘Cap. Eugenio Corradino Amatruda’ dell’Associazione nazionale marinai d’Italia (Anmi), l’evento s’inserisce nell’ambito delle attività finalizzate a far conoscere e promuovere storia, ricerca e tradizioni legate alla cultura del mare e alla Marina. A trattare un tema così affascinante ...

Mourinho : 'Presto per allenare una nazionale - non sono ancora stanco. Amo i Mondiali come la Champions' : Quando sei un ragazzino, o un giovane calciatore, o anche un giovane allenatore, e vedi un giocatore che alza la Coppa del Mondo, sogni sempre di arrivare a quel livello. Ci ho pensato molto quando ...

Nazionale - Perin : ''Pronto per una grande. Balotelli? Merita un po' di pace'' : Resta uno dei migliori al mondo per quello che ha fatto anche negli ultimi amni, rispondendo a critiche che non Meritava'. Vi siete sentiti? 'Con Gigi ci sentiamo: lo stimo ancora di più per la ...

Nazionale - Maldini : “non ci sono premesse per una ristrutturazione” : “L’augurio è che il calcio italiano riparta dalle ceneri della sconfitta con la Svezia. Le premesse non ci sono, non parlo di squadra ma della ristrutturazione del nostro calcio. Abbiamo un commissario tecnico di personalita’, serviranno molto le amichevoli come quella con la Francia, per valutare di che livello sia la squadra che ora allena Mancini”. Lo ha detto, ai microfoni di Tele Radio Stereo, l’ex terzino del ...

Ventura : 'Io - tradito e deluso. Mai più una nazionale - voglio allenare un club' : In uno sport di squadra non c'è mai una persona che da sola riesce a vincere e se non vince da sola, non può neppure perdere da sola", ha ammesso Ventura. Che ha poi aggiunto: "Contatti con squadre ...

Nazionale - Jorginho : 'Essere allenato da Ancelotti? Ci penso - ma non ho ricevuto alcuna chiamata' : Dall'azzurro del Napoli a quello della Nazionale, con tanti dubbi da risolvere dopo le amichevoli con l'Italia. È un momento di riflessione, per Jorginho, che dovrà decidere se confermarsi anche sotto ...

Teatro Lunathica - Festival Internazionale di Teatro di Strada Dal 1° al 30 giugno 2018 Canavese : ... Lunathica punta dunque quest'anno a raggiungere una fascia di popolazione ancora più ampia ed eterogenea, dai più giovani alle famiglie, con spettacoli adatti a ogni età attraverso i linguaggi ...

Italia-Arabia Saudita - che gol di Balotelli! SuperMario si riprende la Nazionale con una rete fantastica [VIDEO] : Il gol di Balotelli sblocca Italia-Arabia Saudita: al ritorno in Nazionale, SuperMario va subito in rete con una conclusione da fuori area Passo felpato, finta di corpo e destro secco: bastano 20 minuti a Mario Balotelli per andare subito in gol e sbloccare l’amichevole tra Italia e Arabia Saudita. L’attaccante ex Milan e Inter, tornato in Nazionale dopo 4 anni di assenza, ha aperto le marcature della nuova Italia targata Roberto ...

Tiziano Ferro è al lavoro sul nuovo album con una star della musica internazionale : Indizio: ha collaborato anche con Justin Timberlake The post Tiziano Ferro è al lavoro sul nuovo album con una star della musica internazionale appeared first on News Mtv Italia.

Nazionale - la verità di Ventura : "Nei miei confronti una devastante deligittimazione" : L'ex commissario tecnico si racconta a "Che Tempo che fa": "Ho rassegnato le dimissioni dopo la Macedonia, ma la Federazione non le ha accettate. Anche se ci fossimo qualificati non sarei andato in ...

Consegnata a Luciano Spalletti una Volvo XC40 grazie alla partnership fra Volvo Car Italia e FC Internazionale Milano : La consegna dell’auto a Luciano Spalletti è avvenuta presso il Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile Luciano Spalletti aveva già ricevuto una XC60 al momento dell’annuncio del rinnovo della collaborazione fra Volvo Car Italia e la società nerazzurra, lo scorso autunno. Oggi, dopo l’accesso alla Champions League appena conquistato, il Mister sale a bordo del modello di maggior successo fra quelli della attuale produzione di Volvo. Con colori ...

Nazionale - Bonucci : “essere capitano è una grande responsabilità” : “La maglia azzurra è una responsabilità, lo è ancora di più indossare la fascia. Lo farò con gioia, cercando di essere da esempio per i giovani”. Leonardo Bonucci si prepara al debutto da capitano dell’Italia nell’amichevole di questa sera, a San Gallo, contro l’Arabia Saudita. “Diventiamo grandi, a volte anche vecchi”, aggiunge il difensore, che per la prima volta non ha trovato in Nazionale compagni ...