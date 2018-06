C' è il Ramadan | Tunisia s' allena all' alba

Tunisia - come ti aggiro il Ramadan : Col Ramadan non si scherza: ci ha provato Mohamed Salah, a interromperlo prima della finale di Champions, e in un colpo solo ci ha rimesso la coppa e una spalla. "Allah lo ha punito perché mangiare e bere per poter giocare calcio non è una scusa legittima per interrompere il digiuno durante il mese sacro", ha sentenziato l'indomani un imam impietoso.Forse sarà anche per questo che i giocatori della Tunisia hanno deciso di rispettarlo fino alla ...