Catania | ragazza annega in mare | disperso il compagno

(Di venerdì 8 giugno 2018) Tragedia indove oggi unata davanti al Lido Spiaggia libera numero 1, sul lungodella Plaia, mentre ilrisulterebbein acqua. Sulla spiaggia sono stati trovati due teli dae due zainetti.A recuperare il corpo della donna, che sarebbe una extracomunitaria secondoToday, sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco. Sul posto anche un elicottero dei pompieri che in queste ore sta cercando di rintracciare l'uomo che sarebbein.Secondo una prima ricostruzione dei fatti, lata e il fidanzato stavano facendo il bagno quando sonoti per cause da accertare. Per la giovane donna sono stati inutili i tentavi di rianimazione da parte del personale del 118, quando è stata estratta dall'acqua era già morta.Al Lido Spiaggia libera numero 1 diè presente anche la capitaneria di porto con ...