Catania | annega ragazza di 18 anni | si cerca il fratello 16enne

Catania : ragazza annega in mare - disperso il compagno : Tragedia in mare a Catania dove oggi una ragazza è annega ta davanti al Lido Spiaggia libera numero 1, sul lungo mare della Plaia, mentre il compagno risulterebbe disperso in acqua. Sulla spiaggia sono stati trovati due teli da mare e due zainetti.A recuperare il corpo della donna, che sarebbe una extracomunitaria secondo Catania Today, sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco. Sul posto anche un elicottero dei pompieri che in queste ore ...

