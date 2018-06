Cassazione conferma ergastolo a Bilella

Omicidio Benetti : Antonino Bilella non uscirà più dal carcere. Cassazione conferma ergastolo : Omicidio Benetti: Antonino Bilella non uscirà più dal carcere. Cassazione conferma ergastolo Condannato all’ergastolo l’ex custode di Villa Adua, ritenuto responsabile dell’Omicidio e dell’occultamento del cadavere di Francesca Benetti, l’insegnante in pensione scomparsa il 4 novembre 2013 dalla sua proprietà di Gavorrano (Grosseto). Il corpo della donna non è mai stato trovato.Continua a leggere Condannato […] L'articolo Omicidio Benetti: ...

Caso Consip - la Cassazione conferma : reintegrato Scafarto : La Cassazione conferma la reintegra del maggiore Gianpaolo Scafarto , il carabiniere responsabile dell'indagine su Consip, accusato di aver modificato l'informativa finale dell'indagine Consip, ...

La Corte Suprema di Cassazione conferma la pena al molestatore di bambini : La Corte di Cassazione, concludendo un doloroso iter giudiziario durato un decennio per la famiglia vittima della vicenda, ha confermato la condanna di quattro anni e nove mesi per Daniele Bernardi, ...

Elena Ceste - Cassazione conferma 30 anni per il marito Michele Buoninconti. Pg : “Uccisa da atavico maschilismo” : confermata in Cassazione la condanna a trenta anni di reclusione per l’ex vigile del fuoco Michele Buoninconti, accusato di aver ucciso la moglie Elena Ceste, di 37 anni, scomparsa dalla sua casa di Costigliole d’Asti il 24 gennaio 2014. Il cadavere della donna fu ritrovato alcuni mesi dopo il 18 ottobre 2014 in un canale di scolo nella campagna vicino all’abitazione. La Suprema corte questa sera ha rigettato il ricorso della difesa ...

Omicidio Elena Ceste - la Cassazione conferma 30 anni al marito : Michele Buoninconti è definitivamente condannato per l’uccisione della moglie. La Cassazione ha confermato la condanna a 30 anni di reclusione per l’ex vigile del fuoco per aver ucciso Elena Ceste, 37 anni, scomparsa dalla loro casa di Costigliole d’Asti il 24 gennaio 2014.-- È stato dunque accolta la richiesta dell’accusa, già arrivata in primo grado e in appello. Per i giudici è colpevole di aver tolto la vita alla madre dei suoi quattro ...

