meteoweb.eu

: RT @lorenz_frigerio: #Roma #8giugno nuovo presidio #NoiNonArchiviamo omicidio di #IlariaAlpi e #MiranHrovatin #Tg3 @FnsiSocial @ODG_CNOG @U… - bredaglia : RT @lorenz_frigerio: #Roma #8giugno nuovo presidio #NoiNonArchiviamo omicidio di #IlariaAlpi e #MiranHrovatin #Tg3 @FnsiSocial @ODG_CNOG @U… - Sicinform : Caso Alpi, pm chiede archiviazione - Tonia46809441 : @coscienzavigile @chilhavistorai3 Appena sentito che è stata rinviata la decisione affidata a chi già voleva archiv… -

(Di venerdì 8 giugno 2018) Roma, 8 giu. (Adnkronos) – Le nuove intercettazioni inviate dalla Procura di Firenze a Roma sul non farebbero emergere novità rilevanti in merito al duplice omicidio della giornalista del Tg3 e dell’operatore Miran Hrovatin, avvenuto il 20 marzo 1994 a Mogadiscio, in Somalia. Per questo oggi il pm di Roma Elisabetta Ceniccola ha ribadito la richiesta disostenendo che non ci sarebbero basi per aprire nuove indagini. Il gip Andrea Fanelli si è riservato di decidere nei prossimi giorni. Le intercettazioni arrivate a piazzale Clodio riguardano un dialogo del 2012 in cui due cittadini somali residenti in Italia parlando deldicono “l’hanno uccisa gli italiani”. SIT IN GIORNALISTI: “NON ARCHIVIARE” – Davanti al Tribunale di Roma è stato organizzato un sit in perre che sull’omicidio Ilariae Miran ...