Casa Bianca | Trump lascia G7 sabato mattina per andare a Singapore

A Casa di Bianca Atzei : Vi siete mai chiesti com’è la casa di un personaggio famoso? Gli arredi, lo stile, il gusto. E com’è un vip nell’intimita` di casa sua? Magari mentre cucina o gioca con il suo cane. La nuova rubrica AcasaDi risponde proprio a questa curiosità. LEGGI ANCHEA casa di Filippa Lagerbäck (e Daniele Bossari) Ci intrufoliamo dentro le case di conduttori televisivi, attrici, cantanti e sportivi per farveli conoscere sotto una nuova veste, più casalinga e ...

Finals NBA – LeBron e Curry di comune accordo : “Trump non ci rappresenta - chiunque vinca non andrà alla Casa Bianca” : Di comune accordo, LeBron James e Steph Curry hanno deciso di non prendere parte alla classica visita alla Casa Bianca in qualità di futuri Campioni NBA Ancora una volta, il mondo dello sport americano si trova alle prese con un durissimo faccia a faccia con il presidente Trump. Questa volta la protesta arriva dagli Eagles, Campioni NFL in carica, che hanno deciso di disertare la visita di rito alla Casa Bianca, costringendo Trump a cancellare ...

Nba Finals - LeBron James : “Chi vince non andrà alla Casa Bianca da Trump” : Il “gran rifiuto” si ripete ancora una volta. Come già avvenuto nel 2017, anche quest’anno la squadra che vincerà il titolo Nba non andrà alla Casa Bianca per la consueta cerimonia organizzata dal presidente degli Stati Uniti. Lo ha annunciato LeBron James – leader indiscusso dentro e fuori dal campo – in sintonia con l’avversario Steph Curry dei Golden St. Warriors. “Comunque finiscano queste Finals, la ...

Mr Starbucks - il manager "etico" sogna la Casa Bianca : 'Volevo costruire l'azienda per cui mio padre non ha mai avuto la possibilità di lavorare'. Così Howard Schultz ama descrivere lo spirito con cui per una vita si è dedicato a Starbucks, la compagnia ...

Howard Schultz - da Starbucks alla Casa Bianca? : Se Parigi vale una messa, per la Casa Bianca si lascia un caffè. Forse. Howard Schultz, l’amministratore delegato di Starbucks, ha annunciato che lascerà la catena che ha creato trasformando un caffè di Seattle in una catena mondiale con 28mila sedi in 77 paesi, a breve anche l’Italia. Il New York Times racconta che Schultz, 64 anni, avrebbe comunicato la sua decisione all’interno dell’azienda già un anno fa e ipotizza che la scelta sia dovuta ...

Mister Starbucks alla Casa Bianca? ?Sogno americano al gusto di caffè : Figlio di un operaio che combattè nella Seconda guerra mondiale, Howard Schultz ha lasciato la guida di Starbucks, il colosso mondiale di caffetterie. "Mentre mi preparo a farmi da parte - ha scritto in una lettera ai dipendenti - vorrei umilmente ricordarvi di non perdere di vista quello che conta di più: i vostri colleghi e i nostri clienti". Dopo quasi quarant'anni al vertice dell'azienda Schultz lascia il suo ruolo di presidente esecutivo e ...

Nfl - Trump cancella la visita degli Eagles campioni alla Casa Bianca : ... Malcom Jemkins, Torrey Smith , ora ai Panthers, e Chris Long, dopo aver vinto sui Patriots il loro primo SB, hanno manifestato il loro dissenso verso la politica di Trump affermando di non voler ...

NFL - Trump cancella la visita alla Casa Bianca dei Philadelphia Eagles : il motivo è… politico : Donald Trump ha cancellato la visita dei Philadelphia Eagles alla Casa Bianca, sottolineando come sia irrispettoso rimanere negli spogliatoi durante la cerimonia dell’inno I Philadelphia Eagles non saranno ricevuti alla Casa Bianca dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nella tradizionale cerimonia riservata ai campioni del Super Bowl. E’ stato lo stesso Trump ad annunciarlo in un comunicato della Casa Bianca. La decisione è ...

Trump litiga con i campioni - salta il tradizionale ricevimento alla Casa Bianca : I Philadelphia Eagles non saranno ricevuti alla Casa Bianca dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nella tradizionale cerimonia riservata ai campioni del Super Bowl. E' stato lo stesso Trump ad annunciarlo in un comunicato della Casa Bianca. La decisione è legata ai contrasti con i vincitori del campionato Nfl di football americano sulla questione legata all'inno nazionale."I Philadelphia Eagles sono stati invitati alla Casa ...

Howard Schultz lascia Starbucks. I democratici pensano a lui per la Casa Bianca : Si chiude dopo 40 l'era di Howard Schultz a Starbucks. Dopo essersi dimesso da amministratore delegato nel 2017, Schultz abbandona anche la carica di presidente esecutivo, dicendo di fatto addio alla società della sua vita. L'uscita torna ad alimentare le voci di una sua possibile discesa in politica: secondo alcuni potrebbe essere quel volto nuovo e quel leader di cui democratici hanno disperatamente bisogno. L'addio di Schultz è ...

INCONTRO TRUMP-KIM JONG UN A SINGAPORE/ Casa Bianca conferma data del 12 giugno: INCONTRO TRUMP-KIM a SINGAPORE il 12 giugno: Casa Bianca conferma summit Usa-Corea del Nord, denuclearizzazione dello Stato asiatico all'ordine del giorno

Casa Bianca conferma : incontro tra Trump e Kim il 12 giugno a Singapore : L'incontro tra il presidente americano Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un è in programma a Singapore per il 12 giugno alle ore 9. Lo ha comunicato la Casa Bianca. "Ci stiamo preparando ...