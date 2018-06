Casa | Agenzia Entrate | in primo trimestre abitazioni +4 | 3%

meteoweb.eu

(Di venerdì 8 giugno 2018) Roma, 8 giu. (AdnKronos) – L’inizio del 2018 conferma il trend positivo delle compravendite immobiliari, pur con qualche segnale di flessione in alcune grandi città. Nei primi tre mesi dell’anno il mercato residenziale è cresciuto del 4,3% rispetto allo stesso periodo del 2017, mettendo a segno il dodicesimo aumento trimestrale consecutivo. Segno positivo anche per il comparto degli immobili produttivi e per quello del terziario commerciale, sebbene in presenza di un deciso arretramento per gli uffici. Sono questi i dati di sintesi che emergono dalle Statistiche trimestrali dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’dellepubblicate oggi e disponibili sul sito internet www..gov.it.Nel periodo gennaio-marzo 2018 il mercato del mattone ha registrato 127.277 compravendite di(+4,3%). Questo ulteriore incremento, che ...