Casa | Agenzia Entrate | in primo trimestre abitazioni +4 | 3% 2

meteoweb.eu

: Operaio licenziato si versa benzina sotto casa Di Maio. Il vice premier è andato a trovarlo: 'Rispettare sentenza m… - Agenzia_Ansa : Operaio licenziato si versa benzina sotto casa Di Maio. Il vice premier è andato a trovarlo: 'Rispettare sentenza m… - Agenzia_Ansa : Misero in scena il funerale di Marchionne, Cassazione: ok licenziamento. Operaio si versa benzina sotto casa di Di… - Agenzia_Ansa : Governo, Casa Bianca: teniamo d'occhio molto da vicino la situazione italiana -

(Di venerdì 8 giugno 2018) (AdnKronos) – L’incremento di compravendute è stato più deciso nei Comuni non capoluogo (+5,5%), mentre i Capoluoghi si sono fermati a un +2,3%. Napoli è la città che è cresciuta più intensamente e che fa segnare il suo 15° rialzo consecutivo (+11,8%). Più indietro gli altri grandi capoluoghi: Torino ha registrato un +3,9%, Milano un +0,9% e Palermo è di nuovo in crescita (+1,7%), dopo la flessione dello scorso. Tornano, invece, in campo negativo le compravendite dia Genova (-3%) e a Firenze (-1,1%) mentre proseguono i cali a Roma (-1,9% dopo il -1,3% dello scorso) e a Bologna (-2,7%) dove il mercato è in negativo per il quartoconsecutivo. Nei primi tre mesi dell’anno sono aumentate anche le compravendite del comparto terziario-commerciale, che comprende uffici, negozi, edifici commerciali, depositi commerciali e autorimesse. ...