Casa : Agenzia Entrate - in primo trimestre abitazioni +4 - 3% : Roma, 8 giu. (AdnKronos) – L’inizio del 2018 conferma il trend positivo delle compravendite immobiliari, pur con qualche segnale di flessione in alcune grandi città. Nei primi tre mesi dell’anno il mercato residenziale è cresciuto del 4,3% rispetto allo stesso periodo del 2017, mettendo a segno il dodicesimo aumento trimestrale consecutivo. Segno positivo anche per il comparto degli immobili produttivi e per quello del ...

Casa : Agenzia Entrate - in primo trimestre abitazioni +4 - 3% : Roma, 8 giu. (AdnKronos) – L’inizio del 2018 conferma il trend positivo delle compravendite immobiliari, pur con qualche segnale di flessione in alcune grandi città. Nei primi tre mesi dell’anno il mercato residenziale è cresciuto del 4,3% rispetto allo stesso periodo del 2017, mettendo a segno il dodicesimo aumento trimestrale consecutivo. Segno positivo anche per il comparto degli immobili produttivi e per quello del ...

Casa : Agenzia Entrate - in primo trimestre abitazioni +4 - 3% (2) : (AdnKronos) – L’incremento di compravendute è stato più deciso nei Comuni non capoluogo (+5,5%), mentre i Capoluoghi si sono fermati a un +2,3%. Napoli è la città che è cresciuta più intensamente e che fa segnare il suo 15° rialzo consecutivo (+11,8%). Più indietro gli altri grandi capoluoghi: Torino ha registrato un +3,9%, Milano un +0,9% e Palermo è di nuovo in crescita (+1,7%), dopo la flessione dello scorso trimestre. Tornano, ...

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate l'andamento del mercato Casa regione per regione : ROMA . Sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate le Statistiche Regionali 2018 che analizzano in dettaglio l'andamento dei mercati immobiliari residenziali locali nel 2017. Lo ...