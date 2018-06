Caro sindaco Sala | due madri non sono equivalenti a due padri

huffingtonpost

(Di venerdì 8 giugno 2018) Gentile,Ho 42 anni euna cittadina di Milano, femminista e attivista lesbica.Volevo ringraziarla per l'atto del 6 giugno con il quale ha sancito l'esistenza di quattro famiglie, non solo per il riconoscimento di quei bambini e delle loro coppie di, ma anche per averlo fatto con coraggio, scegliendo di mettere in evidenza e con forza la sua posizione.Il suo gesto ha messo in luce – credo con consapevole coraggio - una clamorosa realtà, lampante al mondo ma che (solo e soltanto su questi argomenti) viene spesso taciuta, ovvero la differenza fra maschi e femmine.Perché la pretesa sarebbe, in nome di una presunta uguaglianza fra persone, che l'accesso alla genitorialità fosse libero e riconosciuto a tutti.È chiaro e evidente a chiunque che duenona due, ma su questi temi già da un po' si è ...