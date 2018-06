Capo Bruzzano | Scogliera di Africo-Bianco RC | i volontari di Legambiente danno un nuovo

meteoweb.eu

(Di venerdì 8 giugno 2018) Procter & Gamble, sempre più attenta alla tutela ambientale, scende in campo con Carrefour Italia per sosteneree fornire un supporto concreto nella pulizia delle spiagge italiane con l’iniziativa: “PuliAMO le spiagge”. L’emergenza globale del marine litter, l’inquinamento marino, richiede infatti, secondo i tre partner dell’iniziativa, una presa di coscienza collettiva finalizzata a stimolare l’adozione di comportamenti più sostenibili attraverso la sensibilizzazione dei consumatori sui rischi dell’inquinamento marino e a produrre contemporaneamente un cambiamento concreto, grazie ad un’azione di pulizia in 10 spiagge italiane. Le più recenti proiezioni scientifiche indicano che, senza interventi decisi, nel 2050 in mare ci saranno più rifiuti di plastica che pesci e, secondo i dati dell’Unep, l’Agenzia delle Nazioni Unite per la protezione dell’ambiente, ogni giorno ...