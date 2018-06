romadailynews

: Capena. Arrestato spacciatore maliano: Capena. Arrestato spacciatore maliano – I… - romadailynews : Capena. Arrestato spacciatore maliano: Capena. Arrestato spacciatore maliano – I… - RomaEstMagazine : Capena / Vende una dose di eroina e si scaglia contro i Carabinieri per non essere identificato: arrestato - Domenic89215160 : Capena, Traversa del Grillo - Cede eroina a una donna e si scaglia contro i carabinieri, arrestato -

(Di venerdì 8 giugno 2018)– I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Monterotondo hannoun 23enne, originario del Mali, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a Pubblico Ufficiale. I militari, impegnati in mirati servizi di contrasto allo spaccio e consumo di stupefacenti in località Traversa del Grillo del Comune di, hanno bloccato il giovane subito dopo aver ceduto ad una donna del posto una dose di eroina, in cambio della somma di euro 40. Nella circostanza, il cittadino, in Italia senza fissa dimora, al fine di impedire la sua identificazione, si scagliava contro gli operanti spintonandoli ripetutamente, ma veniva tempestivamente fermato. Il giovaneè stato tradotto presso le camere di sicurezza della Compagnia, a disposizione dell”Autorità Giudiziaria di ...