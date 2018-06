Cancelo alla Juventus Calciomercato Juventus | intesa vicina | ma il Valencia deve

Cancelo alla JUVENTUS/ Calciomercato Juventus : vicino l'esterno ex Inter - Darmian sfuma definitivamente? : CANCELO ALLA Juventus, Marotta tratta: 40 milioni di euro in due tranche, l’ex Inter ha detto sì. Il club bianconero al lavoro per chiudere l'operazione con il Valencia per il portoghese(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 15:52:00 GMT)

Juventus - dalla Spagna : chiuso l’affare Cancelo. Il terzino vestirà bianconero : Juventus, dalla Spagna- Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di “Superdeporte“, la Juventus avrebbe raggiunto l’accordo totale con il Valencia per il passaggio in bianconero di Joao Cancelo. Accordo raggiunto anche tra la Juventus e il giocatore. 35-40 MILIONI DI EURO Un affare da circa 35-40 milioni di euro. Questa la cifra che la Juventus […] L'articolo Juventus, dalla Spagna: chiuso l’affare Cancelo. Il ...

Da Valencia : 'Cancelo alla Juventus - è quasi fatta' : TORINO - La Juventus tenta lo sgambetto all'Inter. Da Valencia assicurano che Joao Cancelo è a un passo dal diventare un nuovo giocatore della società bianconera, che si è detta disponibile a pagare ...

Calciomercato Inter - Ausilio lancia l’allarme Fair-play finanziario : le ultime su Rafinha e Cancelo! E Florenzi… : Inter qualificata alla prossima Champions League, adesso il Calciomercato sarà fondamentale per regalare a Spalletti una rosa competitiva L’Inter nella serata da favola di ieri, ha conquistato la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra però va notevolmente rinforzata, sia per la competizione europea, che per fare un ulteriore passo avanti in campionato dopo questa sofferta annata. Quest’oggi ha parlato ai microfoni ...