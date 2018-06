Canale5 | dall’11 giugno al via il daytime estivo

davidemaggio

(Di venerdì 8 giugno 2018) Il Segreto Su Canale 5 inizia l’estate. Da lunedì prossimo, 11, i programmi deldella rete ammiraglia Mediaset andranno in ferie ed il palinsesto giornaliero subirà alcune modifiche sia nella fascia mattutina che in quella pomeridiana. Con l’inizio dei Mondiali di Russia 2018 – trasmessi in esclusiva dal Biscione – la programmazione disubirà ulteriori cambiamenti nei giorni delle partite trasmesse in chiaro. Ecco come cambierà il palinsesto dida lunedì 11. Alle 8.45, al posto di Mattino Cinque, la rete diretta da Giancarlo Scheri trasmetterà un documentario (Life Story) e a seguire le repliche della serie tv Rimbocchiamoci le maniche, con Sabrina Ferilli. A metà mattina, dalle 11, arriverà Forum in replica, che terrà compagnia al pubblico per l’intera stagione estiva. Nel pomeriggio resteranno Beautiful, Una vita e ...