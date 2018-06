Campione d’Italia è nei guai

Parapendio – Aaron Durogati e Silvia Buzzi Ferraris sono Campione e Campionessa d’Italia : Il nuovo campione d’Italia di volo in Parapendio è Aaron Durogati, pilota di Merano (Bolzano), già due volte vincitore della Coppa del Mondo. Come sua collega in campo femminile si riconferma la milanese Silvia Buzzi Ferraris detentrice del titolo La manifestazione si è svolta sui rilievi dell’Appennino centrale è ha avuto come punto di riferimento il sito di volo di Poggio Bustone (Rieti). La meteo ha concesso una settimana molto favorevole al ...

Rugby – Serie A femminile : il Colorno si laurea Campione d’Italia - battuto in finale il Valsugana : Grandissima vittoria delle ragazze del Rugby Colorno, capaci di battere nella finale per il titolo italiano il Valsugana campione in carica Il Rugby Colorno è campione d’Italia. La squadra di coach Prestera si prende la rivincita della finale persa nella passata stagione e al “Pata Stadium” di Calvisano batte 29-20 il Valsugana, campione in carica, nell’ultimo atto della stagione della Serie A femminile. Parte molto bene il Colorno che muove ...

Calcio femminile - il Brescia rischia di non iscriversi al campionato! Le viceCampionesse d’Italia al capolinea? : Il Brescia rischia di non iscriversi al prossimo campionato italiano di Calcio femminile. Le rondinelle, che hanno perso soltanto ai rigori lo spareggio scudetto contro la Juventus, potrebbero non essere ai nastri di partenza della prossima stagione. Come riporta Calciodonne.it, il Presidente Giuseppe Cesari ha dichiarato di non essere più in grado di portare unicamente sulle spalle gli oneri della squadra e le difficoltà di gestire ...

Cies - Napoli Campione d’Italia secondo classifica football observatory : Il Cies football observatory (Centro studi sul calcio europeo) ha elaborato una classifica virtuale dei cinque principali campionati europei (Serie A, Liga, Premier League, Bundes Liga e Ligue 1) sulla base di un indice di produzione. Quest’ultimo ha tenuto conto (dati InStat) di tre parametri: tiri concessi o fatti dall’area di rigore e possesso palla. Rispetto alla reale graduatoria finale, in Italia la classifica appare ...

Pallavolo 3×3 - Montichiari conquista il titolo di Campione d’Italia under 13 : Si è conclusa la Finale Nazionale Giovanile Crai under 13 3×3 maschile, a conquistare il titolo di Campione d’Italia è Montichiari Nell’incantevole scenario di Camigliatello Silano (CS) si è conclusa la Finale Nazionale Giovanile Crai under 13 3×3 maschile. A conquistare il titolo di Campione d’Italia è stata la compagine lombarda della Grondal Coperture Montichiari. Nella finale che valeva il titolo, la formazione di coach Danzi ha ...

Roland Garros – Esordio ok per Elina Svitolina : la Campionessa degli Internazionali d’Italia supera Tomljanovic : Esordio positivo per Elina Svitolina nel primo turno del Roland Garros: la tennista ucraina batte l’australiana Tomljanovic in due set Dopo la vittoria degli Internazionali d’Italia, nei quali ha difeso il titolo vinto lo scorso anno, Elina Svitolina si è presentata a Parigi carica e in grande fiducia. La tennista ucraina ha superato l’australiano Ajla Tomljanovic nel primo turno del Roland Garros, imponendosi con il punteggio di 5-7 / 3-6. Nel ...

Basket – Finale Nazionale U18 femminile : Costa Masnaga è Campione d’Italia : Finale Nazionale U18 femminile a Battipaglia: Costa Masnaga è campione d’Italia. Reyer Venezia battuta in Finale (63-53) Costa Masnaga è campione d’Italia Under 18 femminile. Il verdetto è stato emesso al termine della Finale che le lombarde hanno vinto al PalaZauli di Battipaglia sulla Reyer Venezia (63-53). Si interrompe così l’egemonia delle orogranata, che si erano imposte nelle ultime due edizioni delle Finali Nazionali U18 Femminili. Al ...

Giro d’Italia 2018 : Tom Dumoulin - la conferma di un grande Campione. Non era quello del 2017 - ha corso con coraggio e orgoglio : Tom Dumoulin si è confermato un grande campione al Giro d’Italia 2018. Il corridore olandese, dopo aver fatto sua la scorsa edizione, è stato in corsa fino all’ultimo per la Maglia Rosa anche quest’anno. Il sogno del bis è sfumato per 46” e si è dovuto arrendere alla superiorità di Chris Froome in queste ultime tappe. Il Giro del 27enne di Maastricht si è aperto con la vittoria nella cronometro di Gerusalemme ed è andato così ad indossare ...

Rugby – Serie A : domenica si gioca la finale che assegna il titolo di Campione d’Italia - arbitra Passacantando : Sarà Claudio Passacantando a dirigere la finale che assegna il titolo di campione d’Italia di Serie A 2017/2018 Il fischietto pescarese Claudio Passacantando dirigerà domenica la finale per l’assegnazione del titolo di campione d’Italia di Serie A 2017/18, in programma allo Stadio Mirabello di Reggio Emilia con inizio alle ore 17.00. In campo Verona Rugby e Valsugana Rugby Padova, società che hanno già conquistato il lasciapassare per il ...

Calcio femminile - Spareggio Juventus-Brescia 5-4 d.c.r. : bianconere Campionesse d’Italia! Calci di rigore decisivi - primo scudetto storico : Non poteva che finire ai Calci di rigore l’eterna sfida di quest’anno, del Calcio femminile italiano, tra Juventus e Brescia. Nello Spareggio dello Stadio “Silvio Piola” di Novara, assegnante lo scudetto, sono state le bianconere ad imporsi 5-4, dopo che i tempi regolamentari e supplementari si erano chiusi sullo 0-0. Un successo importante e storico per le Calciatrici di Rita Guarino, essendo questo il primo tricolore ...

Serie A 2017-2018 : tutti i verdetti finali e la classifica. Juventus Campione d’Italia - le qualificate a Champions League ed Europa League - le retrocesse in Serie B : Si è conclusa la Serie A 2017-2018 di calcio e dunque sono stati ufficializzati tutti i verdetti finali. Il titolo è stato vinto dalla Juventus davanti a Napoli e Roma, tutte e tre qualificate alla prossima Champions League insieme all’Inter. In Europa League ci vanno Milan, Lazio e Atalanta. Crotone, Verona e Benevento sono retrocesse in Serie B. Di seguito la classifica finale e tutti i verdetti del ...

Pallavolo – Finali Nazionali Giovanili CRAI U14 Maschili : Colombo Genova Campione d’Italia : La Colombo Genova si laurea campione d’Italia nelle Finali Nazionali Giovanili CRAI U14 Maschili La Colombo Genova è campione d’Italia Under 14 maschile per il secondo anno consecutivo. Al PalaCatania, dopo la partita della Nazionale maschile contro l’Australia giocata ieri sera, la formazione di Pietro Merello si riconferma, dopo il successo conquistato un anno fa a Rossano Calabro, campione d’Italia in questa categoria. La Colombo nella ...

Rugby – Campionato di Eccellenza - il Petrarca Padova è Campione d’Italia sette anni dopo l’ultima volta : Il Petrarca Padova torna a laurearsi Campione d’Italia superando 19-11 i campioni uscenti del Patarò Calvisano sette anni dopo l’ultimo titolo il Petrarca Padova torna a laurearsi Campione d’Italia superando 19-11 i campioni uscenti del Patarò Calvisano: il tredicesimo scudetto nella storia dello storico Club biancoscudato arriva, per la prima volta dall’istituzione dei play-off, davanti al pubblico di casa, di fronte agli oltre ...