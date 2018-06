Camilleri | «La cecità mi ha reso libero Non devo più vedere la mia faccia da imbecille»

Camilleri : "La cecità mi ha reso libero" : "Primo Levi dice che riuscì a salvarsi dall'orrenda metamorfosi a non-uomo vissuta ad Auschwitz con la poesia. Io mi sono salvato con la scrittura. Pensavo di non poter più scrivere. Come fa un cieco a scrivere? Avrei potuto dettare, ma l'avrei dovuto fare in una lingua che non è esattamente la mia, cioè l'italiano".Continua a leggere qui l'intervista a Camilleri.