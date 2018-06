Calciomercato Tottenham | Kane rinnova fino al 2024

sport.sky

: #Calciomercato #Tottenham, #Kane ha rinnovato fino al 2024: è ufficiale - DiMarzio : #Calciomercato #Tottenham, #Kane ha rinnovato fino al 2024: è ufficiale - xstoesselsvoice : RT @DiMarzio: #Calciomercato #Tottenham, #Kane ha rinnovato fino al 2024: è ufficiale - IlmsgitSport : Tottenham, Kane prolunga il contratto fino al 2024 -

(Di venerdì 8 giugno 2018) L'ennesima grande stagione con la maglia del, le voci insistenti di mercato che lo vedevano come obiettivo primario delle big del calcio europeo, Real Madrid in testa, adesso una firma per ...