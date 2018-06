Calciomercato | Skriniar pronto a rinnovare | Inter scatenata CIFRE e DETTAGLI

calcioweb.eu

: #Calciomercato | #Inter - #Skriniar, prove di rinnovo - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter - #Skriniar, prove di rinnovo - Gazzetta_it : #Inter #Skriniar rinnova al 2023. E l'ingaggio sale a 2,2 mln - DiMarzio : #Calciomercato | #Barcellona pazzo di #Skriniar, ma è muro #Inter -

(Di venerdì 8 giugno 2018)- Milanil contratto con l’. La società nerazzurra ha infatti proposto al difensore slovacco il prolungamento fino al 2023 con adeguamento dello stipendio, che dovrebbe salire da 1,5 a 2,2 milioni a stagione. “L’gli ha offerto un nuovo contratto che è molto buono”, ha dichiarato l’agente di. Nonostante le voci di mercato, l’intenzione del club è di blindarlo. Proseguono le trattative per i diversi rinnovi in casa: oltre a, sul tavolo ci sono anche i nuovi contratti di Miranda, Candreva e Luciano Spalletti; dopo le vacanze partiranno le trattative per il rinnovo di Icardi. Tuttavia, per il ds dell’Piero Ausilio, il bomber argentino resterà a Milano. “Non si muove assolutamente”, ha dichiarato il dirigente nerazzurro, che ha fatto anche il punto ...