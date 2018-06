Calciomercato Roma | Justin Kluivert ad un passo RUMORS

Calciomercato Milan - Donnarumma : Raiola lo offre alla Roma (rumors) : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato del Milan. Il club rossonero sta lavorando per acquistare un attaccante di qualita', che sia in grado di assicurare venti/venticinque reti a stagione. Uno degli obiettivi principali del direttore sportivo Massimiliano Mirabelli è Alvaro Morata, reduce da una stagione molto deludente al Chelsea. Il calciatore spagnolo vorrebbe tornare in Italia, dal momento che gli nasceranno due gemelli ...

Cristiano Ronaldo via dal Real Madrid / Calciomercato - anche la Roma tra le candidate : Cristiano Ronaldo via dal Real Madrid, Calciomercato: la conferma arriva dal Portogallo. Cr7 sarebbe rimasto deluso dal mancato rinnovo dopo aver vinto la terza Champions League di fila.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 00:49:00 GMT)

Calciomercato – Fiorentina - Roma - Bologna… che intreccio in attacco! : Calciomercato che entra nel vivo con un valzer di attaccanti che potrebbe scatenarsi in Serie a, diversi i club coinvolti Il Calciomercato sta entrando pian piano nel vivo. I primi colpi della stagione estiva sono stati ufficializzati, a partire dall’arrivo di Cristante alla Roma. Proprio i giallorossi sono in questa fase i veri protagonisti del mercato, dato che potrebbero mettere a segno un altro colpo a breve, un colpo che scatenerebbe ...

Calciomercato Fiorentina - assalto alla Roma : occhi su El Shaarawy : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina è stata grande protagonista nella seconda parte di stagione, i viola hanno lottato fino alla fine per la qualificazione in Europa League. Adesso è arrivato il momento di programmare il futuro, in particolar modo importanti novità nelle ultime ore. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ la Fiorentina avrebbe chiesto alla Roma l’attaccante El Shaarawy, per il momento i ...

Calciomercato Roma - è il giorno di Bryan Cristante : visite mediche per il centrocampista : E' il giorno di Bryan Cristante. Il centrocampista è arrivato a Roma, inizia la sua nuova avventura in giallorosso. Un anno e mezzo di altissimo livello per lui all'Atalanta, esaltato nel gioco e a ...

Calciomercato Roma - Firmino chiama Alisson : 'Vorrei venisse al Liverpool' : Una conferenza stampa dal ritiro del Brasile che si trasforma in un'occasione per parlare di mercato, con il futuro di Alisson in primo piano. A parlarne non è stato il portiere della Roma in prima ...

Calciomercato : colpo della Roma - chiusa la trattativa per Cristante : Continua senza sosta il mercato estivo della Roma. Dopo gli acquisti di Coric e Marcano infatti, in serata sbarcherà a Fiumicino Bryan Cristante. Il giocatore dell’Atalanta è atteso per le 19:10 all’aeroporto mentre domani sono previste per lui le visite mediche e la firma del contratto a Trigoria che lo legherà al club giallorosso. L'articolo Calciomercato: colpo della Roma, chiusa la trattativa per Cristante sembra essere il primo ...

Bruno Peres al Torino / Calciomercato - oggi il terzino saluta la Roma e torna in granata : Bruno Peres al Torino, Calciomercato: oggi il terzino saluta la Roma e torna in granata. Con i giallorossi l'amore non è mai sbocciato e il brasiliano vuole ritrovarsi dove è esploso.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 10:11:00 GMT)

Romagnoli rimane al Milan / Calciomercato - rinnovo fino al 2022 : il difensore viene blindato : Romagnoli rimane al Milan, Calciomercato: rinnovo fino al 2022. Il difensore centrale ha firmato un contratto nuovo con i rossoneri, l'annuncio dall'amministratore delegato Marco Fassone.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 17:57:00 GMT)

Calciomercato Milan - Romagnoli rinnova fino al 2022 : MilanO - Alessio Romagnoli ha rinnovato il proprio contratto con il Milan fino al 2022. Lo ha annunciato l'ad rossonero Marco Fassone con una diretta Facebook dal Museo Mondo Milan, al fianco del ds Massimiliano Mirabelli e dello stesso difensore. "È con orgoglio e piacere - le parole di Fassone - che annunciamo la sua permanenza per altri quattro anni. Inizia la ...

Calciomercato - Strootman : “il mio futuro è a Roma” : “L’Italia è come noi una squadra giovane, che ha bisogno di tempo per crescere, ma ha qualità. Ieri sera mi è sembrata un po’ affaticata ma, da quando inizierà la stagione, dobbiamo migliorare e lavorare tanto per farlo. Il mio futuro? Ho quattro anni di contratto con la Roma, io sto bene a Roma e il mio futuro è lì”. Così Kevin Strootman, centrocampista dell’Olanda, dopo il pareggio con l’Italia, parlando ai ...