Calciomercato Milan | Donnarumma | Raiola lo offre alla Roma rumors

CALLEJON AL MILAN?/ Calciomercato - lo spagnolo piace ma con gli addii di Kalinic e Silva serve una prima punta : CALLEJON al MILAN? Calciomercato, l'esterno spagnolo del Napoli pare aver fatto una mezza promessa ai rossoneri che se la devono vedere anche con i problemi legati al fairplay finanziario.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 18:15:00 GMT)

Milan - Gattuso analizza il Calciomercato : ecco le caratteristiche dei prossimi colpi rossoneri : Gennaro Gattuso ha parlato del calciomercato del Milan che ancora stenta a decollare a causa dei noti guai con l’Uefa da parte del club rossonero “In Italia la parola esperienza è confusa col fatto che un giocatore deve avere per forza 30-31 anni, l’esperienza ce l’hanno anche i giocatori di 25-26 anni che hanno sulle spalle 200-300 partite sulle spalle, la ricerca che stiamo facendo è questa, ragazzi che ci possono dare ...

Calciomercato Milan - sirene spagnole per Suso : l'Atletico punta l'esterno rossonero : Secondo la stampa iberica i 'Colchoneros' sarebbero intenzionati a rinforzarsi con l'esterno ex Liverpool che ha una clausola di 40 milioni. Se partisse le alternative sarebbero Depay e Callejon. ...

Calciomercato : il Milan rischia di perdere Suso - forte interessamento dell’Atletico Madrid : L’Atletico Madrid si muove per Suso. Tra l’attaccante del Milan, protagonista di una brillante stagione con i rossoneri e i Colchoneros ci sarebbero stati già i primi contatti: lo riportano ‘Cadena Ser’ e ‘As’. Un interesse, quello del club di Liga, accolto con favore dal giocatore che ha offerte anche da altri campionati. La partenza dello spagnolo, scrivono i media, potrebbe essere condizionata soprattutto ...

Calciomercato Milan - allarme spagnolo per Suso : l’Atletico Madrid intenzionato a pagare la clausola : Il Milan rischia di perdere Suso, l’Atletico Madrid infatti è intenzionato a pagare la clausola di risoluzione che ammonta a 38 milioni di euro Il mercato del Milan sul fronte delle entrate resta bloccato in attesa della sentenza dell’Uefa, per quanto riguarda le uscite invece qualcosa di concreto inizia a muoversi. L’Atletico Madrid è fortemente interessato a Suso secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo AS, a tal punto ...

Romagnoli rimane al Milan / Calciomercato - rinnovo fino al 2022 : il difensore viene blindato : Romagnoli rimane al Milan, Calciomercato: rinnovo fino al 2022. Il difensore centrale ha firmato un contratto nuovo con i rossoneri, l'annuncio dall'amministratore delegato Marco Fassone.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 17:57:00 GMT)

Calciomercato Milan - Romagnoli rinnova fino al 2022 : MilanO - Alessio Romagnoli ha rinnovato il proprio contratto con il Milan fino al 2022. Lo ha annunciato l'ad rossonero Marco Fassone con una diretta Facebook dal Museo Mondo Milan, al fianco del ds Massimiliano Mirabelli e dello stesso difensore. "È con orgoglio e piacere - le parole di Fassone - che annunciamo la sua permanenza per altri quattro anni. Inizia la ...

Calciomercato Milan - ufficiale il rinnovo di Romagnoli : nuovo accordo fino al 2022 : Alessio Romagnoli e il Milan, una storia destinata a proseguire ancora. Protagonista con la maglia rossonera negli ultimi tre campionati, il difensore classe '95 ha prolungato il suo contratto con il ...

Calciomercato Milan - nuovo inserimento per Alvaro Morata : duello con la Juventus e l’alternativa dei rossoneri è di lusso : Calciomercato Milan – L’ultima stagione non entusiasmante ha convinto il Milan a cambiare strategia sul mercato, previsti pochi innesti ma di un certo spessore. Nelle ultime finestre di mercato si sono rivelate sbagliate le scelte per l’attacco, in particolar modo non è arrivato il top player in grado di fare la differenza, l’uomo più importante è stato Cutrone, un giovane esploso nell’ultima stagione ma che ha ...

Calciomercato Milan - Mirabelli scatenato in questi giorni : incontro segreto con Morata : Il direttore sportivo del Milan ha incontrato negli scorsi giorni Alvaro Morata, chiedendogli la disponibilità a sposare il progetto rossonero In attesa della sentenza dell’Uefa che potrebbe escludere il Milan dalla prossima edizione di Europa League, Massimiliano Mirabelli non sta con le mani in mano e getta le basi per i prossimi colpi rossoneri. LaPresse/EFE Negli scorsi giorni, il direttore sportivo calabrese ha incontrato in gran ...

Calciomercato Milan - novità in attacco : ci sarebbe un accordo con Memphis Depay Video : Il Milan, nonostante i problemi societari e l’attesa del verdetto dell’Uefa, continua a essere molto attivo sul mercato. I dirigenti rossoneri hanno intenzione di rinforzare la rosa di Gennaro Gattuso, puntando principalmente a migliorare il reparto offensivo. Proprio in quel reparto [Video] il Milan ha palesato i maggiori problemi durante la scorsa stagione, quando il migliore degli attaccanti è stato il giovanissimo Patrick Cutrone. La ...

Calciomercato Milan - Mirabelli all'Allianz Stadium per Depay : Italia-Olanda non è stata solo un'amichevole, ma anche l'occasione per alcune squadre italiane di visionare obiettivi per il Calciomercato. La Juventus con il giovane de Ligt, il Milan con Memphis ...