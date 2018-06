Calciomercato Juventus | visite mediche per Perin

LIVE Calciomercato 2018 - tutte le trattative di oggi in DIRETTA : venerdì 8 giugno. La Juventus balla sulle punte : CLICCA QUI PER LEGGERE LE trattative DI GIOVEDI’ 7 GIUGNO Buongiorno agli appassionati di calcio: venerdì 8 giugno dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ...

Calciomercato Juventus - riscattato ufficialmente Douglas Costa : al Bayern Monaco 40 milioni di euro : La Juventus ha esercito il riscatto di Douglas Costa, versando nelle casse del Bayern Monaco ben quaranta milioni di euro La Juventus ha riscattato Douglas Costa dal Bayern Monaco. Dopo un anno a Torino, il brasiliano è stato acquistato a titolo definitivo dal club bianconero, esercitando il diritto di opzione. Al Bayern andranno 40 milioni di euro pagabili in due esercizi. Al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata del ...

Douglas Costa riscattato dalla Juventus / Calciomercato - ufficiale: brasiliano acquistato a titolo definitivo: Douglas Costa riscattato dalla Juventus, Calciomercato: ufficiale. I bianconeri hanno acquistato a titolo definitivo dal Bayern Monaco l'esterno brasiliano per 40 milioni di euro.

Calciomercato Juventus - ufficiale il riscatto di Douglas Costa [CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Juventus, ufficiale il riscatto di Douglas Costa – Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Douglas Costa de Souza, dalla società tedesca FC Bayern München AG, per un corrispettivo di € 40 milioni pagabili in due esercizi. Al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata del ...

Calciomercato : il punto sulle trattative di Inter - Juventus e Napoli : Siamo solo a giugno e, dunque, la sessione estiva di Calciomercato non è ancora ufficialmente iniziata. I maggiori club della Serie A, però, sono al lavoro da tempo per rafforzare i propri organici in vista della nuova stagione e sono già stati messi a segno alcuni colpi, sia in entrata che in uscita. Ovviamente in questa fase a tenere banco sono soprattutto le indiscrezioni. Inter: le richieste di Spalletti Tra tutti i club italiani, l'Inter è ...

Pjanic al Barcellona? / Calciomercato - i blaugrana dopo il no della Juventus virano su Eriksen?: Pjanic al Barcellona? Calciomercato, i bianconeri avrebbero detto di no al club blaugrana che però insiste e rilancia. La trattativa stenta a decollare, ma qual è la volontà del calciatore?

Calciomercato Cagliari - ecco l’innesto per il centrocampo - doppia trattativa con la Juventus : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari inizia un nuovo progetto con Maran in panchina, ecco le prime parole del nuovo allenatore: “Sono felicissimo di essere qui. Riportare i punti che ho preso qui con il Chievo? Speriamo di farne tanti”. Nel frattempo la dirigenza si muove per rinforzare la rosa, mosse nelle ultime ore. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ doppio tentativo per il centrocampista Mandagora e per ...

Calciomercato Juventus - Icardi per Higuain e soldi : primi sì : Se mi piacerebbe giocare in Premier League? Certo, è il campionato più bello del mondo e mi piacerebbe giocarci'

Calciomercato Juventus - maxi scambio per Milinkovic-Savic? Rumours : La Juventus si sta muovendo con grande attenzione sul mercato in questo periodo caldissimo. Il primo obiettivo della dirigenza bianconera è l'acquisto di un centrocampista di qualita', che possa alzare il livello della linea mediana bianconera. Il primo obiettivo della Juventus è Sergej Milinkovic-Savic, giocatore serbo protagonista di un'ottima stagione con la maglia della Lazio. --Alla guida di Simone Inzaghi, infatti, il calciatore di origini ...

Calciomercato Juventus - è fatta per Perin : operazione da 15 milioni. Firmerà per 4 anni : Mattia Perin è praticamente il nuovo portiere della Juventus, accordo concluso e ultimi dettagli limati tra Juventus e Genoa, che incasserà dodici milioni di euro più tre di bonus. Quattro anni di ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - arrivano conferme : contatto con l’agente di Lewandowski - ecco cosa manca per chiudere il colpo : Sono ore caldissime in casa Juventus, a tenere banco è soprattutto il Calciomercato con i bianconeri intenzionati a costruire una squadra ancora più forte per tentare l’assalto alla Champions League. Quasi certo l’addio con l’attaccante Gonzalo Higuain come confermano anche le dichiarazioni del calciatore bianconero. --Come riportato in precedenza da CalcioWeb il nome in cima ai desideri dei bianconeri per il sostituto del Pipita porta a ...

Higuain via dalla Juventus / Calciomercato - Sky Sport: "Nessuna novità sulla cessione del Pipita!": Higuain via dalla Juventus, Calciomercato: il Pipita si sbilancia e sembra pronto a lasciare i bianconeri. Il calciatore ha sottolineato che gli piacerebbe giocare in Premier League e...

Calciomercato Juventus - Higuain : 'Mi piacerebbe giocare in Premier - ma a Torino sono felice' : Gonzalo Higuain ha parlato dal ritiro dell'Argentina a Barcellona e ai microfoni di ESPN ha rilasciato anche alcune dichiarazioni sul suo futuro, da qualche settimana al centro di rumors che lo ...

Calciomercato Juventus - Higuain annuncia l’addio! : Calciomercato Juventus – Ormai rimangono pochi dubbi, l’attaccante Gonzalo Higuain è sempre più lontano dalla Juventus, il ciclo in bianconero è finito. Una conferma sembra arrivare anche dallo stesso Pipita a ESPN: “Ho un contratto con la Juventus e nessuno mi ha comunicato nessuna variazione, sono molto tranquillo, la mia anima resta a Torino per ora. Se un giorno mi piacerebbe giocare in Premier? Certo che sì, è il miglior ...