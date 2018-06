Calciomercato Inter | a tutto Ausilio | Handanovic | Nainggolan | Politano | Icardi e tanto

Calciomercato - Cristiano Ronaldo lascia il Real Madrid : Juve interessata (rumors) : Arrivano importanti indiscrezioni di mercato dai media portoghesi. Stando a quanto riporta il noto quotidiano lusitiano "Record", Cristiano Ronaldo ha deciso di lasciare definitivamente il Real Madrid, la squadra con la quale si è consacrato come campione assoluto. "La decisione dell'attaccante portoghese è irreversibile", scrive il quotidiano lusitano. Il rapporto tra Cristiano Ronaldo e Florentino Perez si è deteriorato da tempo, soprattutto a ...

Calciomercato - comunicato a sorpresa del Galatasaray : 'Balotelli non ci interessa' : Quale sarà il futuro di Mario Balotelli? Per il momento è ancora un mistero. Di sicuro l'attaccante della Nazionale non vestirà la maglia del Galatasaray. Negli ultimi giorni i media turchi avevano ...

Calciomercato - l'Inter guarda ai giovani : contatti per Bamba e Gonzalez. Puscas verso il Leganes : Non solo grandi nomi: l'Inter è al lavoro anche sul mercato dei giovanissimi. Due, in particolare, stanno tenendo impegnata nelle ultime ore la dirigenza nerazzurra: Nicolas Gonzalez e Jonathan Bamba, ...

Calciomercato Inter - doppio movimento per il futuro : Calciomercato Inter – L’Inter pensa al presente ma anche al futuro, in particolar modo doppia mossa dei nerazzurri nelle ultime ore. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ nel mirino sono finiti Nicolas Gonzalez e Jonathan Bamba. Il primo è un attaccante argentino classe ’98 dell’Argentinos Jrs, valutazione di 10 milioni di euro, il secondo è un esterno d’attacco classe ’96 con il contratto in ...

Calciomercato : il punto sulle trattative di Inter - Juventus e Napoli : Siamo solo a giugno e, dunque, la sessione estiva di Calciomercato non è ancora ufficialmente iniziata. I maggiori club della Serie A, però, sono al lavoro da tempo per rafforzare i propri organici in vista della nuova stagione e sono già stati messi a segno alcuni colpi, sia in entrata che in uscita. Ovviamente in questa fase a tenere banco sono soprattutto le indiscrezioni. Inter: le richieste di Spalletti Tra tutti i club italiani, l'Inter è ...

Calciomercato Inter/ 'Icardi rimarrà con Spalletti - Perisic invece…' - esclusiva - : Calciomercato Inter: Intervista esclusiva a Giovanni Macedoni sulle prossime mosse di mercato dei nerazzurri. I tifosi si chiedono se Icardi rimarrà.

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : le super richieste di Spalletti all’Inter - mosse di Napoli - Genoa ed Atalanta : Calciomercato Serie A – Calciomercato in Serie A caldissimo, ecco tutte le trattative. La Juventus continua la ricerca a calciatori per il reparto offensivo da regalare al tecnico Massimiliano Allegri, nelle ultime ore importante assalto per Federico Chiesa. L’ultima voce di Calciomercato che arriva dalla Gazzetta dello sport, parla di un’offerta davvero super che la Juventus avrebbe presentato alla Fiorentina per il gioiellino viola: 50 ...

Calciomercato : l’Inter propone il rinnovo a Miranda : L’Inter vuole ripartire da Miranda. La società nerazzurra ha proposto il rinnovo di contratto fino al 2020 al difensore brasiliano, il cui attuale accordo scadrà il 30 giugno 2019. Dopo le voci sulla possibile cessione, il club intende quindi puntare ancora su Miranda, nonostante l’arrivo di De Vrij rischi di ridurre il minutaggio dell’ex Atletico Madrid. L'articolo Calciomercato: l’Inter propone il rinnovo a Miranda ...

Calciomercato : il Milan rischia di perdere Suso - forte interessamento dell’Atletico Madrid : L’Atletico Madrid si muove per Suso. Tra l’attaccante del Milan, protagonista di una brillante stagione con i rossoneri e i Colchoneros ci sarebbero stati già i primi contatti: lo riportano ‘Cadena Ser’ e ‘As’. Un interesse, quello del club di Liga, accolto con favore dal giocatore che ha offerte anche da altri campionati. La partenza dello spagnolo, scrivono i media, potrebbe essere condizionata soprattutto ...

Calciomercato : Inter da scudetto - pronti 3 colpi [NOMI - FOTO - CIFRE - DETTAGLI] : 1/4 ...

Calciomercato : Inter da scudetto - pronti 3 colpi [NOMI - FOTO - CIFRE - DETTAGLI] : 1/4 ...

Inter al lavoro per la Champions : le 3 richieste di Spalletti nel “faccia a faccia” di Calciomercato : Luciano Spalletti ha avanzato le proprie richieste per un calciomercato che si prevede essere complicato dal Fair play finanziario: Ausilio è già al lavoro Luciano Spalletti ed i vertici dell’Inter, hanno avuto un incontro per delineare le strategie da adottare in chiave calciomercato. Le trattative sono entrate nel vivo e Piero Ausili, rimasto ‘solo’ dopo l’addio di Sabatini, si sta mettendo in moto per accontentare il ...

Inter al lavoro per la Champions : le 3 richieste di Spalletti nel “faccia a faccia” di Calciomercato : Luciano Spalletti ha avanzato le proprie richieste per un calciomercato che si prevede essere complicato dal Fair play finanziario: Ausilio è già al lavoro Luciano Spalletti ed i vertici dell’Inter, hanno avuto un incontro per delineare le strategie da adottare in chiave calciomercato. Le trattative sono entrate nel vivo e Piero Ausili, rimasto ‘solo’ dopo l’addio di Sabatini, si sta mettendo in moto per accontentare il ...

LIVE Calciomercato - tutte le trattative di mercoledì 6 giugno in DIRETTA. L’Inter punta tutto su Nainggolan e Chiesa : Buongiorno agli appassionati di calcio. mercoledì 6 giugno dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad iniziare per un mercato che sarà fortemente ...