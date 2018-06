Calciomercato | ecco la probabile destinazione di Javier Pastore

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Sampdoria - sei nuovi innesti per Giampaolo : ecco come cambia l’11 [FOTO] : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria si muove per la prossima stagione, nelle ultime ore importanti trattative per regalare una squadra sempre più competitiva al tecnico Giampaolo. Per la difesa è fatta per il centrale Colley, investimento da poco meno di 10 milioni di euro. Per il centrocampo ai dettagli le trattative per Berisha e per Lovro Majer, continua la ricerca al sostituto di Torreira, in pole al momento c’è Viviani. ...

Calciomercato Lazio - ecco il sostituto di Felipe Anderson - doppia mossa per l’attacco : Calciomercato Lazio – Manovre in attacco in casa Lazio, in particolar modo la dirigenza biancoceleste attivissima nelle ultime ore. Movimento in uscita, quasi definita la cessione di Felipe Anderson al West Ham, accordo di massima sulla base di 30 milioni più 8 di bonus, vicinissima alla richiesta del club biancoceleste. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ è stato individuato il sostituto, si tratta ...

Calciomercato Genoa - addio con Giuseppe Rossi : ecco la probabile destinazione dell’attaccante : Calciomercato Genoa – Il Genoa al lavoro per la pRossima stagione, il presidente Preziosi si sta muovendo con largo anticipo per costruire la squadra da consegnare al tecnico Ballardini. Nelle ultime ore novità a sorpresa di Calciomercato, in particolar modo che riguardano l’attacco e Giuseppe Rossi. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ è lontano il futuro dal Genoa per l’attaccante, si va infatti verso il ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Torino - quattro super colpi per Mazzarri : ecco come cambia l’11 - squadra fortissima [NOMI - FOTO e DETTAGLI] : Calciomercato Torino – Il Torino fa sul serio sul Calciomercato, dopo qualche giorno di valutazioni la dirigenza granata ha deciso di scatenarsi, sono in arrivo importanti innesti da consegnare al tecnico Walter Mazzarri. In porta assalto del Napoli per Sirigu ma alla fine dovrebbe rimanere in granata. Per la difesa con Nkoulou e Lyanco ci sarà Lucas Verissimo, importante investimento del Torino per il brasiliano. Per il centrocampo è ...

Calciomercato Sampdoria - ecco Colley : il 'nuovo Koulibaly' arriva dal Genk : Rinforzo in difesa per la Sampdoria, che ha chiuso la trattativa con il Genk per l'arrivo in blucerchiato di Omar Colley, difensore classe '92 di nazionalità gambiana. Dopo i contatti avviati già da ...

Milan - Gattuso analizza il Calciomercato : ecco le caratteristiche dei prossimi colpi rossoneri : Gennaro Gattuso ha parlato del calciomercato del Milan che ancora stenta a decollare a causa dei noti guai con l’Uefa da parte del club rossonero “In Italia la parola esperienza è confusa col fatto che un giocatore deve avere per forza 30-31 anni, l’esperienza ce l’hanno anche i giocatori di 25-26 anni che hanno sulle spalle 200-300 partite sulle spalle, la ricerca che stiamo facendo è questa, ragazzi che ci possono dare ...

Calciomercato Bologna - la società si muove : ecco i nomi per il dopo-Verdi : Bologna vigile sul Calciomercato, la cessione di Verdi è oramai cosa fatta, si cerca dunque una valida alternativa per l’attacco Il Bologna è in procinto di cedere uno dei suoi tasselli più pregiati. Stiamo parlando di Simone Verdi, attaccante esterno che ha acceso questi primi giorni di Calciomercato in Serie A. L’attaccante della Nazionale italiana si appresta a firmare con il Napoli ed il patron del Bologna, Joe Saputo, vuole ...

Calciomercato Cagliari - ecco l’innesto per il centrocampo - doppia trattativa con la Juventus : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari inizia un nuovo progetto con Maran in panchina, ecco le prime parole del nuovo allenatore: “Sono felicissimo di essere qui. Riportare i punti che ho preso qui con il Chievo? Speriamo di farne tanti”. Nel frattempo la dirigenza si muove per rinforzare la rosa, mosse nelle ultime ore. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ doppio tentativo per il centrocampista Mandagora e per ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - arrivano conferme : contatto con l’agente di Lewandowski - ecco cosa manca per chiudere il colpo : Sono ore caldissime in casa Juventus, a tenere banco è soprattutto il Calciomercato con i bianconeri intenzionati a costruire una squadra ancora più forte per tentare l’assalto alla Champions League. Quasi certo l’addio con l’attaccante Gonzalo Higuain come confermano anche le dichiarazioni del calciatore bianconero. --Come riportato in precedenza da CalcioWeb il nome in cima ai desideri dei bianconeri per il sostituto del Pipita porta a ...

Calciomercato Napoli : ecco il sostituto di Reina [NOME e DETTAGLI] : Calciomercato Napoli- Rudi Voeller, ds del Bayer Leverkusen, ha rivelato particolari molto interessanti della trattativa con il Napoli per Leno. Il portiere è vicino all’accordo col club partenopeo ed il Bayer ha già acquistato il sostituto per l’anno prossimo. Restano da limare alcuni dettagli tra i club, come rivelato alla Bild dallo stesso Voeller: “Una cosa è chiara: un addio di Leno ci sarà solo alle nostre condizioni. Siamo comunque in ...

Calciomercato - Verdi al Napoli : ecco le CIFRE dell’affare ed i DETTAGLI : Per Simone Verdi, che dopo la partita Italia-Olanda ha annunciato il suo addio a Bologna con il trasferimento a Napoli, è pronto un contratto quinquennale da circa 2 milioni netti a stagione. Per il Bologna, invece, ci sarà una ricca plusvalenza: Verdi era infatti sbarcato sotto le Due Torri dal Milan in sordina nell’estate del 2016, dopo la partenza di Giaccherini (sempre in direzione Napoli, che il Bologna non aveva riscattato dal ...

Calciomercato Atalanta - ecco il sostituto di Spinazzola : Calciomercato Atalanta – L’Atalanta pensa al futuro con l’obiettivo di disputare un’altra stagione importante, mosse di mercato nelle ultime ore. “Wisla Plock ha raggiunto un accordo con l’Atalanta per quanto riguarda il trasferimento definitivo di Arkadiusz Reca. Il nostro difensore sinistro di 22 anni questo venerdì, 8 giugno 2018, andrà in Italia per i test medici e se li supererà parteciperà all’Europa League. Se il ...

Calciomercato Cagliari - ecco Maran : rescinde con il Chievo : Cagliari - Rolando Maran è sempre più vicino al Cagliari . Stamattina l'allenatore ha rescisso ufficialmente il contratto che lo legava al Chievo . Traduzione: ora è libero di firmare, ad una ...

Calciomercato : Cavani sarà ceduto dal Psg - ecco la possibile destinazione : Il futuro di Antoine Griezmann è incerto, e molto probabilmente lontano dalla Castiglia, tant’è che l’Atletico Madrid ha già pronta l’alternativa a ‘La petit diable’, che si è riservato la scelta di decidere la propria destinazione. Il club ‘Colchonero’, infatti, ha messo gli occhi addosso a Edinson Cavani, nel caso in cui il francesino dovesse trasferirsi al Barcellona. Molto è legato alla clausola di ...