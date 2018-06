: 'Le donne mi vogliono e me lo dimostrano. E a volte è difficile rifiutare' #Roma, le confessioni di Radja… - DiMarzio : 'Le donne mi vogliono e me lo dimostrano. E a volte è difficile rifiutare' #Roma, le confessioni di Radja… - elvielly : RT @annapaolaconcia: #ItaliaPortogallo la #nazionalefemminile di #calcio a #Firenze si qualifica per i #mondiali. Viva le donne!!!!! @fgci_… - bellaotero82 : RT @annapaolaconcia: #ItaliaPortogallo la #nazionalefemminile di #calcio a #Firenze si qualifica per i #mondiali. Viva le donne!!!!! @fgci_… -

Grandea Firenze per l'Italdi Milena Bartolini: il 2-0 contro il Portogallo,settima vittoria consecutiva in un gruppo F stradominato,regala alle azzurre la matematica qualificazione ai2019 in Francia. Un risultato da cerchiare in rosso visto che la nostra Nazionale non raggiungeva la fase finale della rassegna iridata dal 1999. Gara subito in discesa con le reti,nate entrambe da corner, di Cristiana Girelli di testa (4') e Cecilia Salvai (14') Match sempre in mano all', che fa tris al 91' con Barbara Bonansea.(Di venerdì 8 giugno 2018)