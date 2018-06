Cagliari nuovo “acquisto” in società che farà felici i tifosi

Maran nuovo allenatore del Cagliari : Rolando Maran è ufficialmente il nuovo allenatore del Cagliari. Il tecnico ex Chievo ha firmato questa mattina un contratto biennale e sarà presentato alle 16 in conferenza stampa alla Sardegna Arena. ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : doppio colpo Milan - biltz Juventus ed il nuovo portiere del Napoli - mosse di Lazio e Cagliari : Calciomercato Serie A – Il Calciomercato in Serie A sta entrando nella fase importante, ecco tutte le trattative del giorno. La Juventus dopo la doppietta campionato-Coppa Italia lavora per preparare la prossima stagione, bianconeri protagonisti sul mercato. Non solo Emre Can e Pellegrini, i bianconeri cercano un altro centrocampista, richiesta importante da parte di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ i ...

Cagliari : lunedì l'annuncio del nuovo tecnico? Video : Finita la stagione si riparte subito per costruire la nuova, partendo dalle fondamenta visto che il Cagliari salvo sorprese lunedì potrebbe annunciare l'arrivo di un nuovo tecnico. Diego Lopez ha virtualmente chiuso la propria esperienza in rossoblu con la conquista della salvezza. Al suo posto dovrebbe arrivare un tecnico esperto, in grado di guidare il sodalizio Cagliaritano nella mercato estivo e nella prossima stagione agonistica. ...

Cagliari - alla ricerca del nuovo allenatore : arriva il primo “no” a Giulini : Cagliari alle prese con il casting per la panchina dato che il patron Giulini ha deciso di sollevare dall’incarico Diego Lopez Il Cagliari ha deciso di cambiare guida in panchina, sostituendo Diego Lopez nonostante la salvezza raggiunta nello scorso campionato. Il patron del club sardo Giulini, si è dunque messo alla ricerca di un nuovo tecnico, sondando diverse piste. La prima di queste però, secondo Gazzamercato, è già saltata. Si tratta ...

Cagliari - altro passo verso nuovo stadio scelto progetto 'Sportium' : Cagliari - Qualcosa inizia a muoversi. Il Cagliari Calcio ha individuato nel consorzio 'Sportium' il candidato per la progettazione definitiva ed esecutiva del nuovo stadio. Gli altri due progetti ...

Serie A Cagliari - scelto il progetto Sportium per il nuovo stadio : ... iDeas, B&L Real Estate e Manica Architecture, dello statunitense David Manica , archistar che ha messo la sua firma sui progetti di stadi e arene in tutto il mondo. Tra i suoi lavori anche il nuovo ...

Serie A Cagliari - il nuovo direttore sportivo è Carli : Cagliari - nuovo direttore sportivo per il Cagliari a meno di ventiquattro ore dal divorzio con Giovanni Rossi: si tratta di Marcello Carli , 54 anni, che sino alla scorsa stagione lavorava per l'...

