Cagliari | allerta caldo per il fine settimana | il Comune è pronto per le emergenze

meteoweb.eu

: Temporali a Cagliari e in tutta la Sardegna: scatta l’allerta meteo per giovedì - sardanews : Temporali a Cagliari e in tutta la Sardegna: scatta l’allerta meteo per giovedì - grillotalpa : RT @Comune_Cagliari: Integrazione dell'ordine del giorno della Municipalità di Pirri: Seduta del 31 maggio. Approvazione del nuovo Piano pe… - Comune_Cagliari : Integrazione dell'ordine del giorno della Municipalità di Pirri: Seduta del 31 maggio. Approvazione del nuovo Piano… -

(Di venerdì 8 giugno 2018) Atteso uncon alte temperature in Sardegna: le ondate di calore potrebbero toccare anche i 35°C nel sud Sardegna e nel Campidano, ma ildiad affrontare l’emergenza. L’Amministrazione ha aderito infatti al Sistema Nazionale di previsione e prevenzione degli effetti delsulla salute, coordinato dal Ministero della Salute in collaborazione con il Centro per la prevenzione ed il controllo delle malattie. Grazie a questo sistema è possibile gestire il coordinamento delle attività locali di prevenzione e l’attivazione del Sistema nazionale di previsione eper ondate di calore che consente di modulare gli interventi di prevenzione in base ai livelli di rischio climatico. L'articoloper il, ilper leMeteo Web.