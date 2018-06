Bussoleno | frana in Val Susa | chiesto stato d' emergenza Video | ultime notizie | sfollati

Bussoleno : frana per il maltempo provoca 200 sfollati : Pronti i fondi per gli interventi urgenti. Il comune chiede lo stato di calamità. Volontari e No Tav in soccorso della popolazione a spalare fango e detriti -

Maltempo Piemonte - frana Bussoleno : la Regione chiede lo stato d'emergenza

Maltempo Piemonte - frana a Bussoleno : colpita la stessa zona “dove sono divampati grossi incendi” : L’assessore all’Ambiente e alla Protezione Civile, Alberto Valmaggia, si è recato questa mattina in Valsusa, a Bussoleno, per effettuare un sopralluogo a seguito della frana che ieri pomeriggio si è abbattuta sul paese: “La colata di fango e detriti – spiega – ha avuto origine dalla zona dove, in autunno, sono divampati grossi incendi. Il Comune di Bussoleno aveva avviato le operazioni di verifica, ma gli interventi ...

Maltempo Piemonte - frana a Bussoleno : il racconto degli anziani - “avevamo paura di non riuscire a fuggire” : Una coppia di anziani residenti a Bussoleno, marito e moglie, è tra coloro che hanno dovuto lasciare le proprie case ieri pomeriggio a causa di una frana di fango e detriti che ha invaso il paese della Valsusa: “C’era qualcosa nell’aria – hanno raccontato – Da ottobre, dagli incendi, avevano tutti il timore che succedesse qualcosa ma mai ci saremmo aspettati una cosa del genere“. “Facevamo fatica a ...

Maltempo Piemonte - frana a Bussoleno : gli sfollati sono 130 - sopralluogo dell’assessore alla protezione civile : La Prefettura ha reso noto che sono 130 gli sfollati a seguito della frana di ieri a Bussoleno in Valsusa (Torino): i residenti sono stati costretti a lasciare le proprie case dopo che ieri pomeriggio uno smottamento ha investito cinque abitazioni, a causa delle piogge intense. Stanno operando 50 volontari delle squadre anticendi boschivi e 20 della protezione civile. sono 20 i mezzi messi in campo per la pulizia strade. Impegnati 7 minipale, un ...

Frana Bussoleno - notte fuori casa per 120 sfollati : “Quarta volta in un mese - abbiamo paura” : Per la quarta volta in poco più di un mese una colata di acqua, fango e detriti è venuta giù dalla montagna verso il centro del paese della Valle di Susa. Colpite diverse abitazioni evacuate dai vigili del fuoco. Gli abitanti denunciano la mancata messa in sicurezza del territorio dopo gli incendi dell'autunno scorso che hanno devastato il sottobosco.Continua a leggere

Frana a Bussoleno - le immagini dei danni in Val di Susa. FOTO : Notte fuori casa per gli sfollati: circa 120 persone sono state costrette a dormire nel centro allestito dalla Croce Rossa, dopo che ieri una colata di fango e detriti si è abbattuta sulle loro abitazioni.

Maltempo Piemonte : frana a Bussoleno in Valsusa - "la situazione è un disastro"

Bussoleno - VAL SUSA : FRANA DOPO NUBIFRAGIO - 200 SFOLLATI/ Ultime notizie video : "Siamo scappati in tempo"

Val Susa - frana a Bussoleno : duecento sfollati. “Siamo riusciti a scappare in tempo. Sembrava l’inferno” – FOTOGALLERY : Una bomba d’acqua, poi la colata di fango e detriti – improvvisa – che ha travolto il paese. Sono oltre duecento le persone di Bussoleno, in Val Susa, costrette ad allontanarsi dalle proprie case a causa di una frana. Sei sono state portate in salvo solo grazie all’intervento di un elicottero dei vigili del fuoco. “È un disastro – ha dichiarato il sindaco Anna Maria Allasio – Ci sono zone ...