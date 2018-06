BT | l’amministratore delegato Gavin Patterson lascerà la società a fine anno

F1 - Mallya non è più l’amministratore delegato della Force India : motivi legali alla base della sua decisione : Vijay Mallya non è più l’amministratore delegato della Force India, il manager Indiano resta comunque azionista di maggioranza Colpo di scena in casa Force India, Vijay Mallya ha lasciato la carica di amministratore delegato del team. Dimissioni irrevocabili da parte del manager Indiano, artefice dello sbarco in Formula 1 della scuderia adesso in rosa. Mallya resta comunque azionista di maggioranza della squadra, uscendo però dal consiglio ...

l’amministratore delegato di Vodafone Vittorio Colao lascerà il suo incarico a ottobre : La multinazionale britannica di telefonia Vodafone ha annunciato che Vittorio Colao, dirigente italiano da dieci anni amministratore delegato dell’azienda, verrà sostituito nel suo incarico il prossimo primo ottobre. Il nuovo CEO della società sarà l’attuale direttore finanziario Nick Read, nell’azienda dal 2001. The post L’amministratore delegato di Vodafone Vittorio Colao lascerà il suo incarico a ottobre appeared first ...

Morto Eugenio Aringhieri : malore improvviso per l’amministratore delegato della Dompé farmaceutica : Morto per un malore improvviso a 58 anni l’amministratore delegato della Dompé farmaceutica, Eugenio Aringhieri. Sposato e con due figli, guidava la Dompé farmaceutica da oltre un decennio, dopo una lunga carriera iniziata nella multinazionale Janssen. Ha contribuito alla realizzazione di numerose joint ventures tra cui l’acquisizione del ramo farmaceutico dell’azienda Bracco. Il presidente Sergio Dompé lo ricorda come un ...