Bt | l’ad Gavin Patterson lascerà incarico entro fine anno

(Di venerdì 8 giugno 2018) Londra, 8 giu. (AdnKronos/Dpa) – Dopo cinque anni alla guida dell’operatore tlc britannico l’amministratore delegato di Bt,il suoladell’. Ad annunciarlo è lo stesso gruppo Bt sottolineando che il Cda ha avviato una ricerca per identificare il suo successore che sarà presentato nella seconda metà dell’. Fino a quel momento,continuerà a ricoprire il suo ruolo di Chief Executive.Il Cda, commenta il presidente di Bt, Jan du Plessis, “è pienamente favorevole alla strategia recentemente illustrata dae dal suo team, ma la reazione al nostro recente annuncio sui risultati ha dimostrato ae a me che c’è bisogno di un cambiamento di leadership per realizzare questa strategia. A talsono già state avviate numerose iniziative concrete e l’impegno dia continuare ...