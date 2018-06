Briatore | Reddito di cittadinanza? Al Sud già stanno sul divano

Briatore - il Sud e il reddito di cittadinanza : 'Una follia - li paghiamo per stare sul divano' /Ascolta : di Domenico Zurlo La diplomazia non è mai stata il suo forte: già un anno fa, di questi tempi - dopo lo stop al suo progetto di portare il Twiga nel Salento, a Otranto - Flavio Briatore aveva espresso ...

Flavio Briatore contro il reddito di cittadinanza : "Una follia - paghi la gente che sta sul divano" : Flavio Briatore senza freni. L'ex manager di Formula Uno parla del nuovo esecutivo Lega-5 stelle ai microfoni de La Zanzara su Radio 24, e spiega tutti i punti del contratto di governo che non lo convincono. A partire da uno dei punti cardine, il reddito di cittadinanza:"Mi sembra una follia vera. Per me è una follia perché paghi la gente che sta sul divano. Sul divano ci sono già gratis, poi addirittura li paghi. ...