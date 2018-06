Brexit e Irlanda | la May prova il piano B Bruxelles lo boccerà

May presenta il suo piano B per la Brexit : restare nell'unione doganale fino al 2021 (e oltre?) per scongiurare il "muro" in Irlanda : restare nell'unione doganale fino alla fine del 2021, e forse oltre, in attesa di trovare un'altra soluzione per evitare il ritorno della frontiera fisica tra Irlanda e Irlanda del Nord: è questo in sostanza il "piano B" presentato oggi dal governo di Theresa May per tentare di superare il principale ostacolo sulla strada di un accordo sulla Brexit. Per il premier britannico si tratta di una concessione maggiore, dopo che aveva indicato ...