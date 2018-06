Brescia | scomparsa 29enne marocchina | il marito fermato con l’accusa di omicidio

Brescia - mamma 29enne scomparsa. Il marito fermato per omicidio : «Visto con un sacco nero» - ma lui nega tutto : Dalla scorsa domenica non si hanno notizie di una giovane mamma, scomparsa da Brescia. Si tratta di Allou Suad, 29enne di orgine marocchina. Il marito della donna, un connazionale di 50 anni,...

Mamma scomparsa a Brescia - parla un'amica : "Aveva molta paura del marito" : Si chiama Sara ed è un'amica di Allou Suad, la Mamma di 29 anni scomparsa a Brescia giorni fa. Il marito della donna è stato fermato con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere. La coppia, di ...

Brescia : donna scomparsa da domenica - fermato il marito : Brescia - Non si hanno notizie da domenica scorsa di una donna, una 29enne marocchina di 29 anni, madre di due figli, uno di tre e l’altro di nove anni. La scomparsa sarebbe avvenuta nella serata di domenica e la polizia ha posto in stato di fermo il marito, un uomo di 21 anni più grande di lei. La coppia viveva separata ormai da tempo, ma secondo la Procura di Brescia sarebbe stato proprio lui ad uccidere la donna e ad occultarne il ...

Donna scomparsa a Brescia - il marito fermato per omicidio : ma lui nega tutto A dare l'allarme la figlia di 9 anni : Un marocchino 50enne è stato fermato a Brescia dopo la scomparsa della moglie, anche lei marocchina, di 29 anni. La Donna è scomparsa domenica e lui è stato ripreso mentre trascinava un grosso sacco ...

Donna scomparsa a Brescia - fermato per omicidio il marito : incastrato dalle telecamere : L'uomo, che nega ogni addebito, è stato ripreso dalle telecamere di un bar mentre, sotto casa della moglie, nella notte tra domenica e lunedì, trascina e poi carica in auto un grosso sacco nero.

