Brescia | mamma 29enne scomparsa Il marito fermato per omicidio | «Visto con un sacco

Mamma scomparsa a Brescia - parla un'amica : "Aveva molta paura del marito" : Si chiama Sara ed è un'amica di Allou Suad, la Mamma di 29 anni scomparsa a Brescia giorni fa. Il marito della donna è stato fermato con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere. La coppia, di ...

Giovane mamma scomparsa a Brescia : "Il marito la picchiava - lei aveva paura" : “Lui l’aveva sposata e portata in Italia”, ma lei “mi diceva che qui non si trovava bene, perché suo marito alzava le mani”. A parlare,

Brescia - trovata in Francia mamma del neonato abbandonato/ Procura dei minori a lavoro per l'affidamento : Brescia, trovata in Francia mamma del neonato abbandonato: ha già 5 figli e aveva nascosto inizialmente la gravidanza al marito. La Procura dei minori è a lavoro per l'affidamento(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 11:13:00 GMT)

NEONATO ABBANDONATO A Brescia : SULLE TRACCE DELLA MAMMA/ In ospedale : “Condizioni di salute ottime” : NEONATO ABBANDONATO nel passeggino a BRESCIA, l’agente che l’ha preso in braccio: “Chiamatelo Antonio, come me". Non sono ancora stati trovati i genitori che hanno ABBANDONATO il piccolo(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 18:33:00 GMT)

Brescia - la mamma investe il figlio in retromarcia/ Morto il bambino di 4 anni : poco tempo fa un caso simile : Brescia, Morto bimbo di 4 anni investito da suv della mamma. La donna stava facendo retromarcia e non si è accorta. Una tragedia avvenuta quest’oggi in Lombardia(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 22:24:00 GMT)