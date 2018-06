Brescia | donna scomparsa da domenica | fermato il marito

blogo

Donna scompare a Brescia, fermato il marito per omicidio

(Di venerdì 8 giugno 2018)- Non si hanno notizie dascorsa di una, una 29enne marocchina di 29 anni, madre di due figli, uno di tre e l’altro di nove anni. Lasarebbe avvenuta nella serata die la polizia ha posto in stato di fermo il, un uomo di 21 anni più grande di lei. La coppia viveva separata ormai da tempo, ma secondo la Procura disarebbe stato proprio lui ad uccidere lae ad occultarne il cadavere.L’accusa è stata formulata dopo aver visionato le immagini registrate dalla telecamera di un bar sotto casa della, in via Milano. Proprio nella notte trae lunedì, si vede ilche trascina e carica in auto un grosso sacco nero. Secondo le indagini condotte dalla Squadra Mobile della Questura di, in quel sacco dovrebbe esserci proprio il cadavere della. Ilsi trova ora in stato di fermo con le ...