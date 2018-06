' Brembo Ski | un sodalizio criminoso tra gli ex sindaci Berera e Cattaneo' fotogallery

Brembo Super Ski - ai domiciliari due sindaci della provincia di Bergamo : Hanno architettato un sistema per conseguire fondi pubblici in danno alla Regione Lombardia e per truccare appalti. Con questa accusa i finanzieri e i carabinieri di Bergamo hanno arrestato e posto ai domiciliari i sindaci i sindaci di Foppolo Giuseppe Berera e quello di Valleve Santo Cattaneo, ed ex amministratori della società Brembo Super Ski. Per le indagini, coordinate dal pm Gianluigi Dettori, e condotte in collaborazione tra i carabinieri ...