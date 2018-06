Brasileirao | Sport Recife mette pressione a capolista Flamengo

calcioweb.eu

(Di venerdì 8 giugno 2018) Un gol dalla lunga distanza realizzato dal centrocampista Fellipe Bastos nel 1′ della ripresa regala il successo allocontro l’Atletico Paranaense nel decimo turno del. Con questo successo la formazione rossonera, 18 punti in classifica,allache ha ora 2 punti di vantaggio sulla più diretta inseguitrice ma che può nuovamente allungare questa notte in caso di vittoria contro il Fluminense. Intanto i campioni in carica del Corinthians continuano la loro serie di risultati negativi, 1-1 in casa contro il Santos. Il Corinthians in 10 partite hanno ottenuto solo 4 vittorie per un totale di 15 punti, sale a 10 il Santos che occupa la 15esima posizione nella Serie A brasiliana. I risultati delle altre sfide disputate nella notte: Botafogo-Ceara 0-0; Vitoria-Chapecoense 1-0; Cruzeiro-Vasco 1-1; Gremio-Palmeiras ...