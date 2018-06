Borse in rosso | lo spread arriva a toccare i 280 punti poi ripiega

Borse asiatiche in rosso : Teleborsa, - Variazioni fortemente negative per tutti i principali listini asiatici nell'ultima seduta della settimana. A pesare i risultati negativi provenienti dal fronte macroeconomico , con la ...

Borse in rosso - lo spread arriva a toccare i 280 punti : Vendite sull'azionario europeo in avvio, sulla scia delle Borse asiatiche. I tecnologici sono sotto pressione dopo il calo del Nasdaq e l'obbligazionario è in tensione dopo la fiammata al ribasso dei tassi dei Treasury di ieri ...

Borse asiatiche in rosso su dazi USA : Prevale la cautela nell'ultima seduta della settimana per i principali listini asiatici . Continua e si allarga su scala globale la guerra commerciale degli Stati Uniti, provocando una reazione ...

Borse in rosso - Piazza Affari la peggiore : Avvio in rosso per le Borse europee , con Milano a segnare il dato peggiore. Sui mercati riprendono le tensioni dovute alla situazione politica italiana, con lo spread che in avvio ha raggiunto la soglia dei 260 punti base . Le principali piazze del Vecchio continente registrano perdite di oltre mezzo punto percentuale : Parigi segna ...

Governo - Cottarelli accetta l’incarico : «Con la fiducia al voto dopo legge di bilancio - senza a fine estate». Borse in rosso - riparte lo spread : L’ex commissario alla spending review ha accettato con riserva l’incarico di formare un Governo conferitogli dal capo dello Stato dopo la rinuncia di Giuseppe Conte. Salvini lancia aut aut a Berlusconi sulla tenuta dell’alleanza ma Berlusconi esclude l’appoggio ad un esecutivo Cottarelli. Cautela del leader leghista anche sull’ipotesi di un’alleanza elettorale con il M5S: «Vedremo». Borsa in rosso, sale lo spread ...

Borse asiatiche chiudono in rosso. Pesa la guerra sui dazi : Chiusura sotto le parità per i principali listini asiatici, visti al ribasso. Ancora una volta è l'incertezza geopolitica a spingere verso il rosso gli indici dell'Asia/pacifico, con la guerra USA-...

Borse europee caute. Milano in rosso : Teleborsa, - Piazza Affari avvia la seduta in ribasso , mentre le principali Borse europee restano ancorate ai valori della vigilia. Segno meno per l'Euro / Dollaro USA, in una sessione caratterizzata ...

Borse europee in rosso. Maglia nera a Piazza Affari : Giornata complessivamente negativa per le Borse di Eurolandia , che scambiano con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio degli altri mercati europei. Lieve calo dell' Euro ...

Borse in rosso - Milano giù con le banche. Lo spread sale verso 130 : In Italia, mentre si avvicina l'ipotesi di un governo 'neutrale' che traghetti il Paese verso nuove elezioni, partono intanto le audizioni sul Documento di economia e finanza. Le incertezze politiche ...

Borse in rosso guardano a tensioni in Medio Oriente : Teleborsa, - Si chiude in rosso la seduta finanziaria delle principali Borse europee, sulla scia delle tensioni geopolitiche tra la Russia e gli Stati Uniti per la Siria. Dopo gli attacchi russi al ...

GUERRA COMMERCIALE CINA-USA - Borse IN ROSSO/ Dazi - Pechino sfida Washington : "Non abbiamo paura" : GUERRA COMMERCIALE CINA-USA, BORSE in ROSSO: nuove schermaglie tra Pechino e Washington tra Dazi e contro-Dazi, con i future di Wall Street in perdita(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 12:48:00 GMT)

