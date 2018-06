Borsa : Piazza Affari affossata da banche : ANSA, - MILANO, 8 GIU - Piazza Affari , -1,9%, conclude la settimana in calo affossata dalle banche, bruciando 11,6 miliardi di capitalizzazione. A spingere le vendite è l'attesa per la riunione della ...

Borsa e spread - apertura in fibrillazione. Piazza Affari in caduta a -1 - 24% : Tensioni sui mercati. Piazza Affari apre in netto calo, a -1,24%, e tornano forti le pressioni sullo spread Btp-Bund, che apre in rialzo a 260 punti (ieri ha chiuso a 254) e dopo pochi minuti schizza a 270. Il tasso del decennale italiano sul mercato secondario è al 3,15 per cento.Deboli anche le altre Borse europee, appesantite dai mercati asiatici e dal rischio di un inasprimento della guerra dei dazi dopo i dati del surplus commerciale ...

Borsa - Piazza Affari chiude in rialzo : Ftse Mib a +0 - 26% : Chiusura in territorio positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,26% a 21.807 punti, mentre il Ftse All Share è salito dello 0,27% a quota 24.039 punti. ...

Borsa : Piazza Affari - -0 - 18% - risale dai minimi ma resta la piu' debole : ... ha ribadito che l'uscita dall'euro non e' in discussione ma e' rimasto vago su pensioni, flat tax e debito pubblico, mentre sulla politica estera ha aperto alla Russia. Nervosismo anche sull'...

Borsa - a Piazza Affari Ftse Mib -1 - 18% : 18.11 Chiusura di seduta in ribasso per la Borsa. Piazza Affari, nel giorno in cui il governo Conte si presenta al Senato per il voto di fiducia. L'indice Ftse Mib segna -1,18% a 21.750 punti; l'All Share cede l'1,02%. Intanto lo spread Btp-Bund chiude in rialzo a 236 punti, con il rendimento del decennale al 2,73%. Le altre Borse europee: Parigi chiude a -0,22%, Francoforte guadagna lo 0,13% mentre Londra cede lo 0,70%.

Borsa - listini europei in rialzo Piazza Affari allunga : spread a 222 : Piazza Affari accelera mentre i mercati guardano alla possibile formazione di un governo politico, con la ripresa delle trattative tra Lega e M5s, e accantonano i timori di un'uscita dell'Italia dall'...

Borsa - Piazza Affari chiude in rialzo - +2 - 09% - . Tassi in rialzo nell'asta Btp Ma lo spread si raffredda a 250 punti : L'economia reale è molto solida». In questo scenario si è inserita martedì Moody's facendo sapere che taglierà il rating italiano, oggi a Baa2 - un livello «da investimento» che consente alle banche ...

