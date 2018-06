Borsa | Milano la peggiore d' Europa | FTSE Mib chiude in rosso

Borsa : Milano chiude a -1 - 89% : ANSA, - Milano, 8 GIU - Chiusura in calo per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib ha ceduto l'1,89% a 21.355 punti. Piazza Affari nella seduta odierna ha bruciato 11,6 miliardi portando la ...

Borsa : G7 fa soffrire listini ma rischio Italia spinge Milano al tappeto - -1 - 9% - : ... piegati dai timori di impatti sugli accordi commerciali esistenti ma anche dai segnali di rallentamento dell'economia europea. Ma e' ancora Piazza Affari a essere la piu' penalizzata sul mercato ...

Borsa : Milano chiude a -1 - 89% : ANSA, - Milano, 8 GIU - Chiusura in calo per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib ha ceduto l'1,89% a 21.355 punti. Piazza Affari nella seduta odierna ha bruciato 11,6 miliardi portando la ...

Borsa : Milano - -1 - 6% - maglia nera in Europa - occhi puntati sul G7 e la Bce : ... il tema dazi che vede posizioni sempre piu' distanti tra gli Usa e gli altri Paesi e le preoccupazioni per un possibile rallentamento dell'economia dell'eurozona. Ad aumentare il clima di risk-off ...

Borsa - Milano in negativo. Spread Btp-Bund schizza a 270 : Sulla sia della chiusura negativa delle Borse asiatiche i mercati europei aprono in zona rossa. A cui si aggiungono timori per inasprimento della guerra dei dazi e i dati del surplus cinese

