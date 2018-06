Borsa e spread | apertura in fibrillazione Piazza Affari in caduta a -1 | 24%

Borsa - chiusura negativa per Milano : Ftse Mib -0 - 18% - spread a 253 : chiusura in lieve calo per Piazza Affari, con l'indice principale Ftse Mib in ribasso dello 0,18% a 21.767 punti, in linea con la debolezza delle altre Borse europee. Torna la pressione sui titoli di ...

Borsa Milano chiude in calo - spread sale : ANSA, - Milano, 5 GIU - Giornata sull'altalena per Piazza Affari, nel giorno in cui il Governo ha debuttato al Senato, con il discorso 'programmatico' del premier Giuseppe Conte che non è stato ben ...

Parte bene la Borsa di Milano - spread in calo a 220 punti : Nuovi miglioramenti alla Borsa di Milano e sui titoli di Stato della Penisola, alla prima seduta dopo il varo del governo targato Lega e Movimento 5 Stelle. La nascita del nuovo esecutivo ha fatto venir meno lo stallo politico che...

Borsa italiana positiva e spread in calo - focus su UniCredit/SocGen. FTSE MIB +0 - 64% : FT aggiunge però che l'evoluzione della situazione politica in Italia potrebbe determinare un allungamento a circa 18 mesi della tempistica ipotizzata per l'operazione, il che sarebbe peraltro ...

Come Borsa e spread si stanno tranquillizzando : Il Taccuino di Gianfranco Polillo fra mercati e politica, con Borsa e spread che volgono verso il bello Ieri avevamo concluso la nostra rubrica nel segno dell'ottimismo . Ritenevamo che i mercati ...

Spread in calo e Borsa in salita. Il governo rassicura i mercati : La conferma che i mercati fossero più spaventati dall'assenza di governo che dal tipo di governo è arrivata oggi. Ieri sera è stato annunciato il nuovo esecutivo italiano e stamattina, subito in apertura, lo Spread Btp/Bund è in netto calo e la Borsa di Milano è in salita. Lo stesso sta accadendo in Spagna, dove è avvenuto il cambio di Premier.Ieri in chiusura lo Spread era a 240 punti, oggi all'apertura era a 218, con il tasso sul decennale ...

Spread in calo - Borsa in rialzo : Piazza Affari positiva e Spread in calo dopo l'intesa M5S-Lega che ha portato alla nascita del governo guidato da Giuseppe Conte. Il differenziale fra Btp decennali e Bund tedeschi termina in netto ...

La Borsa tira un sospiro di sollievo : banche in rally - giù lo spread : Acquisti anche su Madrid , +1,79%, , nonostante stamattina si sia aperta una nuova fase di incertezza politica con la sfiducia nei confronti di Rajoy votata dal Congresso che ha consegnato la ...

Il governo rassicura i mercati. Spread in calo - Borsa in rialzo : Avvio in netto rialzo per Piazza Affari e Spread in calo, all'indomani dell'accordo raggiunto dalle forze politiche M5S e Lega e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la formazione ...

Borsa italiana rimbalza e spread cala - varato governo Lega-M5S. FTSE MIB +2 - 70% : All'economia va Giovanni Tria, preside della Facoltà di Economia dell'Università Tor Vergata di Roma, mentre Paolo Savona , primo candidato di Conte al MEF ma respinto dal presidente Sergio ...

Borsa : Ftse Mib parte in rialzo del 2 - 1% dopo accordo su Governo Conte - spread giu' - RCO - : Quest'ultima mentre rimane sotto la lente la delicata situazione politica A Piazza Affari gli occhi sono puntati su Fca , +2,3%, , nel giorno della presentazione del piano industriale, l'ultimo ...

Spread in calo e Borsa in rialzo Il governo Conte rassicura i mercati Positivi i listini Ue in pre-apertura : Lo Spread Btp/Bund in avvio arretra a 225 punti dai 240 della chiusura di ieri, con il rendimento del decennale italiano che arretra al 2,52%. Segui su affaritaliani.it

Borsa - listini europei in rialzo Piazza Affari allunga : spread a 222 : Piazza Affari accelera mentre i mercati guardano alla possibile formazione di un governo politico, con la ripresa delle trattative tra Lega e M5s, e accantonano i timori di un'uscita dell'Italia dall'...