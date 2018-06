: La prima visita ufficiale del ministro dei beni culturali Alberto Bonisoli è a Pompei @pompei @Patrimonio2018 - MiBACT : La prima visita ufficiale del ministro dei beni culturali Alberto Bonisoli è a Pompei @pompei @Patrimonio2018 - pompeii_sites : Prima uscita ufficiale del nuovo Ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli, in visita a #Pompei. Presentate alla… - MiBACT : Domani alle ore 11.00 il Ministro dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo, Alberto Bonisoli sarà in visita… -

Il parco archeologico diè stato scelto dal neo ministro,titolare dei Benili,che ha visitato i nuovi scavi del Regio V."attira 3,5 mln di turisti all'anno,sarà mia cura esportare questo modello di buone prassi anche in occasione di Matera 2019",ha detto il ministro che visiterà per primi i siti minori,e quelli colpiti dal sisma in centro Italia. "Mi considero un lavoratore dellache non è profitto ma.Bisogna assumere,aumentando anche i fondi al comparto" ha sottolineato.(Di venerdì 8 giugno 2018)