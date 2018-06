Bologna | per i piccoli pazienti del Bellaria arrivano i labrador

VERDI/ Opera : un Don Carlo politico a Bologna : Il 6 giugno al Teatro Comunale di Bologna è stata presentata una nuova produzione di Don Carlo di Giuseppe VERDI, la sua Opera più politica. GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 06:29:00 GMT)BALLETTO/ Manon sulle punte al teatro dell'Opera di RomaLEOPARDI/ "Gobbosnob": tra ricette e sberleffi, il pessimista che godeva della bellezza

Calciomercato Bologna - la società si muove : ecco i nomi per il dopo-Verdi : Bologna vigile sul Calciomercato, la cessione di Verdi è oramai cosa fatta, si cerca dunque una valida alternativa per l’attacco Il Bologna è in procinto di cedere uno dei suoi tasselli più pregiati. Stiamo parlando di Simone Verdi, attaccante esterno che ha acceso questi primi giorni di Calciomercato in Serie A. L’attaccante della Nazionale italiana si appresta a firmare con il Napoli ed il patron del Bologna, Joe Saputo, vuole ...

Be Here - Bologna Estate 2018 gli appuntamenti da non perdere di mercoledì 6 giugno : Infine l'offerta di mercoledì si completa con gli spettacoli itineranti in costume d'epoca ideati dall'associazione 8Cento e la visita guidata al Museo della Tappezzeria occasione per visitare il ...

Strage di Bologna - giudici dispongono perizia ma detriti e macerie della stazione sono “custoditi” alle intemperie : Quello che è rimasto delle macerie della Strage della stazione di Bologna, 85 morti e 200 feriti il 2 agosto 1980, si può trovare in un’ex caserma del capoluogo emiliano, la San Felice di via Prati di Caprara. I detriti occupano una parte di un cortile della struttura, uno spazio di 80 metri di lunghezza, tre di larghezza e uno e mezzo di altezza. sono lì dal settembre 1980. All’esterno, esposti alle intemperie e coperti dalla vegetazione. La ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Napoli pazzesco - colpi in arrivo per Parma - Bologna - Torino e Cagliari : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Ecco tutte le trattative di Calciomercato, giornata caldissima. Il Napoli è al lavoro per costruire una squadra competitiva per il tecnico Carlo Ancelotti, previsti innesti in ogni reparto. Nelle ultime ore è stata effettuata una mossa importante per il futuro, sorpasso nei confronti dell’Inter per il portiere del futuro, l’ucraino Andriy Lunin. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta ...

Bologna - su e giù per l'Appennino con i treni a vapore del '900 : Primo appuntamento in agenda: il Festival nazionale dell'acqua , una tre giorni , 22-24 giugno, all'insegna dell'elemento identitario di Porretta Terme, con un fitto calendario di spettacoli teatrali,...

Katy Perry in concerto a Bologna ha parlato italiano e ha fatto una bellissima sorpresa ai fan : Una serata indimenticabile <3 The post Katy Perry in concerto a Bologna ha parlato italiano e ha fatto una bellissima sorpresa ai fan appeared first on News Mtv Italia.

Katy Perry a Bologna : il kolossal pop - il ragazzino che gioca a basket sul palco - la bandiera italiana : Arrivo al palasport - all'Unipol Arena di Casalecchio sabato sera, unica data italiana - sul saluto di Tove Styrke, chiedo venia per il ritardo ma la risposta del pubblico al suo «ciao» mi fa pensare ...

Bologna - muore a 30 anni per mix di alcol e droga: la tragica scomparsa di un ragazzo di Frosinone, che al Pronto Soccorso ha dichiarato di avere un attacco d'asma, caccia al pusher

Bologna - cold case del 1999 : un arresto per omicidio del buttafuori Valeriano Poli : Un bolognese di 59 anni è stato arrestato questa mattina dagli agenti della squadra mobile di Bologna e dell’Unità delitti insoluti. L’uomo è ritenuto l’autore dell’omicidio di Valeriano Poli, buttafuori anche lui bolognese ucciso sotto casa sua il 5 dicembre del 1999 con otto colpi di pistola. A quasi 20 anni di distanza, le indagini coordinate dalla Procura del capoluogo dell’Emilia Romagna, hanno portato a una svolta ...

Calciomercato Bologna - Silvestre nome caldo per la difesa : Bologna - Adam Masina in direzione Watford, il Bologna incasserà 8-10 milioni dall'operazione. Fuori uno, dentro un altro: si lavora per l'ingresso di Matias Silvestre , italo-argentino, in uscita ...

KATY PERRY - CONCERTO A Bologna: il messaggio privato per Orlando Bloom su Instagram

Foodora e Deliveroo : la carta di Bologna per i rider? Serve tavolo nazionale : Bologna - «Pensiamo che l'iniziativa di Bologna sia corretta però se questa questione viene affrontata Comune per Comune si rischia una geopardizzazione che le aziende non riescono a gestire. Pensiamo ...

Scaletta di Katy Perry a Bologna il 2 giugno : ultimi biglietti disponibili per l’Unipol Arena - orari - ingressi : Katy Perry a Bologna stasera, sabato 2 giugno, sarà in concerto all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. L'artista sarà nella penisola per una sola tappa del suo tour mondiale, oggi, a Bologna. Per assistere al concerto di Katy Perry a Bologna sono disponibili in prevendita su TicketOne gli ultimi biglietti al prezzo di 98,90 euro per un posto nella tribuna numerata, secondo settore, e al prezzo di 115 euro per un posto nella tribuna numerata ...