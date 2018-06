Bilderberg | il gruppo dei poteri forti e le teorie del complotto mondiale

GRUPPO Bilderberg/ Cari complottisti - la cosa è tragica ma non seria : Il GRUPPO BILDERBERG in plenaria a Torino, città grillina e insieme sabaudo-notabilar-salottiera, è il teatro di sempre. Ma "dietro" non c'è nulla. RAFFAELE IANNUZZI(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 06:03:00 GMT)OETTINGER vs ITALIA/ L'eurocrazia getta la maschera su chi comanda a casa nostraSPIEGEL vs ITALIA/ Il boomerang dell'ignoranza Made in Germany